На службу в алтайское УФСИН поступили малыши немецкой овчарки

Сейчас щенки находятся на месячном карантине Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

На службу в УФСИН по Алтайскому краю приняли щенков немецкой овчарки. Шесть малышей прибыли в ряды госслужащих из племенных питомников собаководства управлений в Омской области и Красноярского края. Совсем скоро они заменят собак-пенсионеров.

Такие милые и глупые четырехлапые малыши сейчас находятся на месячном карантине в кинологическом отделении ИК-3. Главная задача кинологов сейчас – смотреть, как они проявляют себя в играх, какие природные качества в них заложены. По сути собачки сейчас проходят тест на профпригодность – вскоре для каждой из них определят направление службы – специальное или общерозыскное.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления, вскоре щенков отправят на курс дрессировки. Лишь после этого их допустят к работе в подразделениях уголовно-исполнительной системы.

Начальник кинологической службы УФСИН, майор внутренней службы Анатолий Логинов отметил, что малышей направят в учреждения Рубцовска, Бийска и Барнаула.

- Их всех определили в один питомник на карантин, чтобы удостовериться, что у них нет никаких заболеваний. Щенки маленькие, им в районе четырех месяцев, уже в год-год и три месяца они выйдут на службу: кто будет искать наркотики, а кто нападать на след, - добавил Анатолий Логинов.

В среднем, собаки служат в управлении до восьми лет. Сотрудников-«пенсионеров» доживать свою собачью жизнь обычно забирают сами кинологи – оно и ясно, после стольких лет разлуку с верными друзьями очень сложно представить.

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