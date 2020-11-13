Николай Голещихин: как умение вести переговоры изменило жизнь

Николай Голещихин

Проект, запущенный по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства, рассказывает личные бизнес-истории барнаульских предпринимателей

"Я считаю, что для спикера, для бизнес-тренера, для консультанта очень важно уметь налаживать тонкие доверительные отношения с клиентами. Тот, кто умеет вести переговоры, может и управлять проектами, и получать максимально интересные заказы на рынке",. – говорит владелец консалтинговой компании "ДиректАктив" Николай Голещихин.

Он также рассказал, как умение договариваться изменило его жизнь и сделало бизнес-коучем.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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