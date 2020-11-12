Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 13 ноября 2020: более 600 «тяжелых» пациентов и все больше смертей

На сегодняшний день в крае 643 тяжелобольных пациента. Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае не отступает. За прошедшие сутки в регионе выявили еще 236 случаев заражения. Общее число заболевших приближается к 22 тысячам.

Выздоровели 196 пациентов, умерло 15 человек, из них восемь – от COVID-19.

В целом по Алтайскому краю в октябре зафиксирован рост смертности – выдано 4637 свидетельств о смерти. Это на 62,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные выложены в широком доступе на сайте регионального управления юстиции. Правда, причины смерти не указаны.

По данным Алтайкрайстата в Барнауле за девять месяцев 2020 года умерло на 330 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пока на лечении в инфекционных госпиталях находятся 2635 человек. У этих пациентов COVID-19 подтвержден лабораторно. Также в госпиталях лежат и пациенты с вирусной пневмоний – их насчитывается 1976. Еще пять человек находятся там по другим обстоятельствам.

4524 человек болеют бессимптомно и находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. Еще 1428 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание на дому.

На сегодняшний день в крае 643 тяжелобольных пациента, 174 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

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