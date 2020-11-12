«Нужно идти до конца»: спецназовец алтайского УФСИН пробежал 100 километров, участвуя в челлендже

Михаил Семенов с прошлого года занимается бегом на длинные дистанции. Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Михаил Семенов, сотрудник отдела специального назначения «Легион» УФСИН России по Алтайскому краю, принял участие в челлендже в честь 30-летия со дня образования подразделений специального назначения ведомства. Спецназовец пробежал 100 километров, потратив на это почти 9 часов, сообщает пресс-служба УФСИН региона.

Юбилейный челлендж проходит в официальных аккаунтах УФСИН России по Алтайскому краю в соцсетях. Сотрудники отдела специального назначения «Легион» показывают свою спортивную и боевую подготовку. Например, они поднимают гири, подтягиваются, отжимаются, выполняют силовые упражнения, отрабатывают боевые комбинации и приемы борьбы. Каждое упражнение бойцы выполняют 30 раз.

Майор Семенов решил отойти от цифры 30 и замахнулся на 100. Такую дистанцию выбрал для себя еще в мае, когда участвовал в марафоне «Победные километры». Тогда он пробежал 75 километров и стал победителем абсолютного первенства.

В этот раз забег в 100 километров Михаил совершил на трассе «Рубцовск – Змеиногорск». Спецназовец потратил на это 8 часов и 58 минут. Мужчина признается, что за то время, пока бежал, испытывал разные ощущения – от приятных до усталости, однако даже не думал остановиться и сойти с дистанции.

– Поставил цель, нужно идти до конца, – подчеркнул майор.

Что известно о Михаиле Семенове

В уголовно-исполнительной системе он с 2008 года. Начинал службу в ЛИУ-1 младшим инспектором отдела охраны. С 2009 года несет службу в отделе специального назначения «Легион», который дислоцируется в «Рубцовске». Бегом на длинные дистанции мужчина занимается с прошлого года.

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