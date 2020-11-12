«Черная пятница» - 2020: реальны ли скидки

В последнее время люди стали меньше вестись на распродажи Фото: Влад КОМЯКОВ

Несмотря на пандемию, торговые центры Барнаула все же решили зазвать покупателей на «черную пятницу» - 2020. То и дело в гаджетах всплывают объявления о невероятных скидках. Однако несмотря на все уловки магазинов, многие покупатели относятся к глобальным распродажам с долей здравого скептицизма. Действительно ли скидки настолько грандиозны, как их малюют, «Комсомолке» рассказали эксперты (некоторые из них по понятным причинам пожелали остаться неизвестными).

Суперскидка – как беспроигрышная лотерея

Представитель одной из крупных торговых сетей Алтайского края рассказал, что сейчас покупателя не так просто обмануть. Но некоторые магазины еще идут на хитрости. К примеру, было замечено, что если приклеить к товару ценник и выделить жирным скидку «-30%», то клиент с большей вероятностью высчитает стоимость, чтобы убедиться в честности. Но если просто написать «Суперскидка», то большинство покупателей просто схватит товар и пройдет на кассу, даже не удосуживаясь узнать размер самой суперскидки.

- Клиент должен помнить, что честных скидок на топовый товар не бывает. Обычно продать товар по обвальной цене пытаются, если его не покупают, - пояснил эксперт.

Неопределенность и призывы к совести

Одежда – один из самых ходовых товаров во время «черной пятницы». По словам барнаульского стилиста Александры Старостенковой, в последнее время люди пытаются не вестись на скидки, а покупать именно те вещи, которые им нужны. Скидку, по словам специалиста, нужно принимать всего лишь как приятный бонус, не более.

- Надеяться на скидки «-90%» - это смешно, не все магазины могут себе этого позволить, несколько вещей по обвальной цене выставят, и вся «черная пятница», - считает Александра Старостенкова. – И вообще, я вижу по своим клиентам, что во время «черной пятницы» никто уже не вытаращивает глаза и не бежит сломя голову скупать вещи. Так было уже и год назад. Если на вещь действует огромная скидка, то задумайтесь, почему так? Многие магазины устраивают распродажи, когда ритейлер не хочет хранить эти вещи на складе.

Честные скидки тоже есть

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономики предпринимательства и маркетинга» АлтГТУ Вячеслав Беляев считает, что честное снижение цены сейчас имеет место быть:

- Скидки – это манипулирование покупателем. И способы этих манипуляций сейчас у всех разные. При этом потребитель почти никак не сможет проверить, обманывают его или нет. Хотя уже придумали приложения, которые показывают динамику цен на тот или иной товар, и можно сравнить стоимость. Я думаю, что сейчас все же есть честные скидки, потому что вовремя коронавируса магазинам надо хоть как-то держаться на плаву и сбывать продукцию.

Самые популярные акции: стоит ли им верить?

В управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю рассказали о самых популярных уловках сетевиков:

- Высокие скидки. Некоторые сети за несколько дней до акции значительно повышают цену товаров, а затем делают скидку. В любом случае, они остаются в плюсе, а клиенты радостно бегут на кассу, прихватит товар с ценником «-30%»;

- Переклейка ценников. Видели же, что на товаре появляются два ценника, причем один перекрывает другой? Конечно, покупателю кажется, что цену уменьшили, но это не всегда так. Специалисты Роспотребнадзора считают, что переклейку ценников делают, чтобы вызвать у покупателя эффект сравнения

- Акции «Три товара по цене двух». В этом случае цена товара может быть завышена в несколько раз. Но распознать обман в этом случае сможет лишь тот, кто уже знает, сколько стоит товар в обычное время.

- Все вещи по одной цене. Многие магазины предлагают в своих залах стенды с товарами по одной цене, однако нередко там якобы случайно оказываются товары, на которые эта акция не распространяется. В конце концов, люди не любят отказываться от товаров, которые уже донесли до кассы, и покупают вещь.

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