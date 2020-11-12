Наталья Степанова, New Style: как монетизировать творчество

Наталья Степанова

Проект, запущенный по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства, рассказывает личные бизнес-истории барнаульских предпринимателей

"Я работала педагогом в детской школе моды. Впервые я поехала в Москву в 2001 году в Дом моды Вячеслава Зайцева. Там посмотрела на подобные коллективы и поняла, что нужно создавать что-то своё", – рассказывает основательница академии моды и стиля для детей New Style Наталья Степанова.

Подробнее о том, как ее дело помогает выращивать веру ребенка в собственную уникальность, – в очередном выпуске программы "Мой бизнес".

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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