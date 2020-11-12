Футболист Соболев: «За что барнаульскому «Динамо» 20 млн? Бутсы, мячи и аренду зала оплачивали родители»

Пока барнаульское "Динамо" может получить за Соболева только 1,8 млн рублей (фото: ФК "Спартак")

Накануне СМИ облетели выдержки из интервью с нападающим московского «Спартака» и сборной России Александром Соболевым, который возмущен размером солидарных выплат «Динамо-Барнаул». По его мнению 20 млн рублей – это слишком большие деньги.

Родители помогали во всем

- Я вообще хотел поднять тему компенсаций. Вот я сейчас перешел в «Спартак». «Динамо Барнаул» получило за этот переход условно 20 миллионов рублей. А за что? Все соревнования, бутсы, мячи, аренду зала — все оплачивали родители. За что они получили деньги? За то, что меня воспитали? Но кто меня воспитал? Меня воспитали тренер и родители. За это им огромная благодарность от меня. Единственное, за что городу спасибо, они предоставляли искусственное поле, которое там постелили. За что еще? – приводит словам Соболева портал sport24.ru.

Спортсмен уверен, что компенсация не дойдет до детской футбольной школы, осядет где-нибудь в клубе. В свое время руководство «Динамо-Барнаул» не хотело отпускать игрока в «Томь», которая предложила ему первый контракт. Тогда родителям, как он сам рассказал спортивному порталу, пришлось выплатить бело-голубым 200 тысяч рублей «отступных».

- Сейчас мне звонит тренер, который вел меня с детства, и говорит: «У нас закончились мячи. Вышли, пожалуйста». Я выслал. И точно так же в детстве мячи высылали Яркин, Щербаков, Старков — пацаны, которые в свое время там играли. Повторю: аренду залов, экипировку, игровую форму, бутсы — все это оплачивали родители. Соревнования, проживание, питание, поезд, самолет — тоже родители, - добавляет спортсмен.

Однако же на деле, никакой компенсации в 20 миллионов рублей нет. Часть своих солидарных выплат «Томь» уже получила, остальное должно было достаться «Динамо», но и там речь идет о сумме чуть больше 5 млн рублей.

Позиция «Динамо»

- Мы понятия не имеем откуда он взял такую сумму, в 20 миллионов рублей, пусть даже и условную. Возможно, ему кто-то донес неверную информацию или он что-то не так понял, но такой суммы мы точно за его переход в «Спартак» не получим, - прокомментировали «Комсомолке» в барнаульском футбольном клубе «Динамо».

Как ранее сообщало наше издание, в случае в Соболевым речь идет о двух суммах – 1,8 млн рублей и около 3,3 млн рублей. Они разбиты на две части, потому что в период тренировок Соболева в «Динамо» происходила реорганизация и теперь клуб пытается доказать, что АНО ПФК «Динамо-Барнаул» является правопреемником ООО «Динамо-Барнаул».

- Пока что переговоры со «Спартаком» продолжаются, но есть вероятность, что мы получим только 1,8 млн, - добавили в клубе.

Так что ни о каких даже условных 20 миллионах речи не идет. К тому же, по правилам РФС из указанной суммы наставник спортсмена, коим является Александр Горбунов, рассчитывать на компенсации не может, так как они полагаются только за первый профессиональный контракт.

У клуба же планы остаются прежними – потратить деньги на детскую спортивную школу. Если по второй части «отступных» договориться не получится, что сумма уйдет в РФС.

- Практика поддержки детей бывшими воспитанниками спортшколы давно существует и ничего в ней плохого нет. У нас проходят и турниры на призы Александра Ерохина и на призы Александра Соболева… - говорят в «Динамо».

Контрольный матч

Сам же Александр Соболев сейчас находится в расположении сборной России и сегодня, 12 ноября, готовится сыграть в контрольном матче с национальной командой Молдавии. Он должен выйти на поле с первых минут. Еще один барнаулец, ранее вызванный в сборную – зенитовец Александр Ерохин остался на родине. При тестировании на коронавирус у него был получен сомнительный результат, поэтому он не сможет принять участие в этой игре. По остальным предстоящим матчам, решение, вероятно, будет принято позже.

Игру сборной России и Молдавии в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции в 19:55 по московскому времени.

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