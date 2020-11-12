Акция взаимопомощи #МыВместе : как это работает на Алтае

Фото с сайта мывместе2020.рф

Общероссийская акция #МЫВМЕСТЕ стартовала весной. Она объединила людей, которые решили от чистого сердца помогать тем, кому эта помощь необходима, особенно в условиях пандемии. Причем, если сначала это была в основном помощь пожилым, которые в силу возраста находились дома на самоизоляции, то сейчас, во вторую волну, волонтеры работают в самых разных сферах! О специфике акции #МЫВМЕСТЕ в Алтайском крае рассказала начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова.

- Каждый ли может стать волонтером?

- Волонтером может стать каждый, но именно участие в акции могут принять граждане от 18 лет. Волонтерство – это от души и рамок здесь не может быть, поэтому те несовершеннолетние волонтеры, кто захотел присоединиться к акции ( а таких немало в разных уголках нашего края) подключаются онлайн к различным вопросам. Безопасность для волонтеров превыше всего. Если у человека есть свободное время, желание, он всегда может сделать доброе дело, помогая другим. И таких людей в Алтайском крае сотни.

- В сложный период пандемии волонтеров не стало меньше?

- Общие трудности всегда объединяют людей, и в такое сложнее время как пандемия к нам каждый день поступают заявки не только от тех, кому нужна помощь, но и от людей, которые хотят чем-нибудь помочь. В настоящее время более 500 человек работает в качестве волонтеров выездных групп – доставляют продукты и лекарства людям пожилого возраста, есть и те, кто помогают в качестве автоволонтеров. Отдельная команда волонтеров, которые работают на оказании психологической поддержки, активно волонтеры подключились и к работе колл-центров Роспотренадзора, Министерства здравоохранения и т.д. Некоторые волонтеры изъявили желание пойти работать на прием граждан в поликлиниках. Статистика каждый день меняется, но можно сказать одно каждый, кто хочет помочь, нужен и важен в различных сферах. Радует, что таких людей все больше.

- В чем специфика акции #МЫВМЕСТЕ во вторую волну?

- Если весной волонтеры в основном оказывали адресную помощь (привозили пожилым людям продукты и лекарства), то сейчас в рамках работы штаба определено дополнительное направление «поддержка регионального здравоохранения», в рамках которого около 1000 ребят из числа волонтеров-медиков уже трудоустроены в медицинские учреждения, в том числе и в «красную зону». Они прошли соответствующую сертификацию, получили хороший опыт, практику, после чего были допущены к работе в качестве врачей и медперсонала.

- Как правило, в волонтеры идут студенты. А как много, так сказать, просто людей с улицы пожелали стать добровольцами?

Екатерина Четошникова. Фото с сайта altaimolodoi.ru

- Волонтерство уже давно вышло за грани студенчества и активно развивается и среди граждан разных возрастов, будь то школьники или, например, люди старшего поколения, так называемые«серебряные» волонтеры. Это очень мощное движение в регионе, отряды которого есть практически в каждом муниципалитете, а где-то сразу несколько. Они выступают не только наставниками для молодежи, но и зачастую сами придумывают и реализуют различные невероятные, а главное полезные проекты. В период пандемии «серебряные» волонтеры не остались в стороне: проводили дистанционные информационные площадки, досуговые и образовательные мероприятия при помощи телефонной связи.

- К акции # МЫВМЕСТЕ во многих регионах подключились представители бизнеса. Как на Алтае с этим обстоят дела?

- Бизнес активно подключился к акции, благодаря ряду представителей коммерческого сектора передано более 100 000 антисептиков в учреждения здравоохранения; организовано питание волонтеров штаба акции или также благодаря бизнесу, например, штаб акции получил уютные пледы. В работе штаба активно развивается направление «автоволонтеров» - это люди, готовые на своем автомобиле помочь, например, доставить врача на прием к пациенту домой и наоборот. Деньги за это волонтеры не получают, но благодаря бизнесу, им выдаются топливные карты, чтобы они могли заправить свой автомобиль. Можно сказать про федеральный проект «Продуктовая помощь», в рамках которого волонтеры раздали нуждающимся жителям региона в рамках адресной помощи почти 28,5 тысяч продуктовых наборов.

Фото с сайта мывместе2020.рф

- А какую поддержку оказывает власть волонтерскому движению?

- Наш ресурсный центр добровольчества находится в структуре краевого Дворца молодежи, учредителем которого является управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края. При поддержке власти также в регионе работают 69 муниципальных штабов акции.

Волонтеры активно инициируют разные проекты, и наше управление оказывает всестороннюю методическую, организационную, информационную и другие виды поддержки проектной деятельности.

Также в Алтайском крае реализуется отдельная программа, посвященная развитию добровольчества, благодаря которой волонтерское движение имеет финансовую поддержку не только на проекты (слеты, фестивали, конкурсы, форумы), но и на развитие инфраструктуры добровольчества. Благодаря межведомственному взаимодействию органов власти и различных структур, штабы акции на безвозмездной основе оснащены всем необходимым для комфортной и безопасной деятельности: идентификационными бейджами для волонтеров акции, помещениями с офисной техникой, канцелярскими товарами, средствами индивидуальной защиты в соответствии с методическими рекомендациями федерального штаба акции (защитные маски, экраны; костюмы; медицинские перчатки; антисептические средства).

- Волонтеры не получают денег за свою работу. Чем они мотивируются?

- На самом деле волонтерство - это очень большое пространство для самореализации и поиска новых возможностей. Это новые контакты, связи, дружба. И главное: здесь люди в полной мере могут себя реализовать. Это очень важно.

- Могут ли выгнать из волонтеров? И за что?

- Интересный вопрос. Добровольчество – это то, что ты делаешь по велению души и сердца. Это сообщество дружных, открытых людей.

- Какая карьера может быть у волонтеров?

- Карьера может быть просто блестящей, ведь перед волонтерами открывается множество возможностей. Мы отправляем ребят и оплачиваем дорогу для участия в различных форумах в Москву, Питер, Красноярск, Сочи и в другие города. У ребят формируются компетенции, они набираются опыта, побеждают в конкурсах, поэтому становятся востребованными специалистами. Специалисты ресурсного центра раньше тоже были волонтерами, а сейчас они организаторы и кураторы разных волонтерских акций, мероприятий. Например, сейчас они активно готовят мероприятия, посвященные юбилею системы добровольчества в Алтайском крае - в этом году мы отмечаем 10-летие.

Справка КП

Чем занимаются алтайские волонтеры во время пандемии

- Организуют доставку докторов к пациентам

- Доставляют продукты и лекарства тем, кто не может сходить за ними самостоятельно

- Оказывают помощь в амбулаторно-поликлиническом звене

- Помогают в работе колл-центров

- Помогают переоборудовать здания под ковидные госпитали

- Проводят мероприятия по дезинфекции помещений.