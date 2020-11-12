Ученые провели ДНК-анализ останков животных, погибших до наступления нашей эры

Ученые считают, что именно племена европеоидов первые начали заниматься скотоводством Фото: Анна СЕМИНА

В Республике Алтай и по сей день можно встретить кочевой народ, который выживает за счет скотоводства. Недавно ученые установили, кто все-таки является, так называемым, прародителем этого вида деятельности.

- В конце IV тысячелетия до нашей эры на Алтай мигрировали племена европеоидов, которые заселили долины горных рек. Археологические раскопки показали, что это были люди высокого роста (некоторые индивидуумы достигали около двух метров). Похоже, они оказались первыми, кто системно занимался скотоводством на этой территории, — рассказывает в статье "Наука в Сибири" завкафедрой археологии, этнографии и музеологии Института истории и международных отношений АлтГУ, профессор, доктор исторических наук Алексей Тишкин.

Они относятся к афанасьевской культуре. Ранее ученым по находкам в погребальных комплексах удалось восстановить некоторые детали, которые в целом давали представления о жизни, социальной структуре и даже мировоззрении представителей той эпохи. При этом система жизнеобеспечения практически не была изучена, так как в захоронениях было недостаточно свидетельств.

Еще в 1994 году горно-алтайские археологи наткнулись в овраге на участке террасы одного из притоков реки Каракол в Онгудайском районе на поселение афанасьеской культуры. О том, что это именно они – на тот момент сомнений не возникло. Вместе с прочими находками там были обнаружены множественные останки животных. Но вот их исследовали значительно позже. Свою руку к этому приложил старший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН, кандидат биологических наук Павел Косинцев. Он рассортировал останки и оказалось, большинство из них принадлежат мелкому рогатому скоту, в том числе овцам. Тогда-то и появилось предположение, что это домашний скот.

- Поскольку на Алтае в период энеолита дикие формы овец не водились, скорее всего, их пригнали с собой на Алтай и стали там разводить племена афанасьевской культуры, - отмечают в Алтайском госуниверситете.

- Для начала нужно было однозначно решить вопрос: действительно ли костные останки принадлежат овцам и были ли эти животные домашними? Материалы ранних этапов доместикации (приручения животных для хозяйственных нужд - прим. ред.) мелкого рогатого скота определить довольно трудно. К тому же на Алтае практически нет изображений овец периода энеолита, хотя изображения крупного рогатого скота, принадлежащие предположительно к тому времени, сохранились. Также было важно узнать, откуда именно происходили эти животные, — говорит Алексей Тишкин.

Молекулярные исследования, которые стали возможны только в наше время, проводили в Германии местные специалисты, а также сотрудники алтайского университета и уральского отделения РАН. На их удачу из образцов удалось выделить ДНК. По мнению ученых, их сохранности способствовали природные условия, а также какой-то катаклизм, частично законсервировавший культурный слой. Полученные данные подтвердили, что найденные останки принадлежат самым древним овцам на Алтае. Их отнесли к периоду 3300—2900 гг. до н. э.

- Наше комплексное исследование является важным для установления хронологической точки отсчета распространения домашних овец во Внутренней Азии, — добавляет Алексей Тишкин. — Мы планируем провести дополнительные работы на поселении Нижняя Соору. Не только для того, чтобы в дальнейшем получить дополнительную информацию об овцах, хозяйстве и рационе питания представителей афанасьевской культуры, но и с целью сохранить этот уникальный археологический памятник от интенсивного разрушения.

Еще одно предположение заключается в том, что афанасьевцы могли охотиться на лошадей, но возможно они одомашнивали их. Вывод можно будет сделать после того, как появятся результаты исследований.