Врачи советовали молиться: жительница Барнаула винит медиков роддома в смерти своей дочери

В пресс-службе Минздрава сообщили, что по данному факту проводится проверка. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула Диана Шпатарь сегодня похоронила свою двухмесячную дочь. Девушка уверена, что к смерти ребенка привела халатность врачей в роддоме. По словам Дианы, медики игнорировали начавшиеся роды и до последнего оттягивали кесарево сечение, из-за чего девочка родилась со множественными патологиями.

Говорили: «Все нормально»

Беременность у Дианы проходила хорошо, плод развивался нормально, все три скрининга были идеальными. 4 сентября на 40-й неделе у девушки с утра немного начал болеть живот, а ребенок не толкался. Забеспокоившись, она приехала в роддом. Как рассказывает Диана, после осмотра ей сказали, что все в порядке, она не рожает, а на вопрос, почему болит живот и ребенок не пинается, ответили: «Ничего страшного, бывает». Беременную отправили в обычную, не предродовую палату. Живот тем временем начинал болеть все сильнее.

Позже позвали в смотровой кабинет, там уже Диане сказали, что она сегодня может родить. После это подтвердилось на УЗИ.

– Я поднялась в кабинет к врачу, чтобы сообщить об этом. Она мне ответила «Клади документы на стол, иди в палату, ты у меня не одна», – пересказывает Диана.

Девушка вернулась в палату в ожидании врача. Боль была уже нестерпимая, а воды «подтекали». Об этом она говорила медсестрам, но в ответ получала вновь: «Все нормально».

Прошло более трех часов, врач не подходил.

– В кабинете врача тоже не было, я спросила медсестер, где он, сказали, что не знают, может быть на родах, - вспоминает девушка.

Все это время Диана переписывалась с мамой Ольгой Александровной. Возмутившись ситуацией, ее мама позвонила в больницу.

– В 18.36 я дозвонилась до дежурного врача и просила подойти к моей дочери, объясняла, что у нее уже идет родовая деятельность, что возможно надо делать кесарево. Врач ответил, что мама с ребенком должны побороться, дети после кесарева не приспособлены к жизни. Я по-человечески просила подойти к моей дочери, она заверила, что осмотрит ее, – рассказала Ольга Барсукова.

«Хочешь родить президента или чтобы тряпочки перебирал?»

С дежурным врачом Диана столкнулась в коридоре.

– Она положили мои руки на живот и говорит: «Вот так вот гладь живот и разговаривай с ребеночком: ребеночек, пожалуйста, не пинайся, не делай мне больно». Я сказала, что он и так не пинается. Она ответила: «Ничего, запинается. Ты кого хочешь родить – президента или чтобы тряпочки перебирал? Надо бороться за жизнь, терпи», – пересказала диалог с врачом Диана.

После роженицу снова отправили в палату. К девяти часам вечера подошла медсестра и позвала на кардиотокографию (КТГ).

– Я по стенке уже шла. На КТГ не могли уловить сердцебиение ребенка. Попросили, чтобы я раздвинула ноги. Слышу – они резко закричали, чтобы готовили операционную. На каталке меня отвезли в операционную и положили под общий наркоз… Очнулась от ударов по щекам, открываю глаза – мужчина стоит. Спрашиваю, кого я родила. Отвечает: «Не ты родила, а мы. Девочка». Я так обрадовалась, что девочка, Анечкой назовем, как и хотели.

Затем реаниматолог сообщил шокирующую новость – ребенок может умереть. Девочке поставили целый ряд тяжелых, почти не совместимых с жизнью диагнозов: перинатальное поражение центральной нервной системы, угнетения тяжелой степени тяжести, судороги новорожденного, дыхательная недостаточность первой степени, тяжелая асфиксия при рождения, мозговая кома и др.

– Когда я увидела дочь, она лежала вся в трубках. Я спросила, можно ребенка потрогать, хотя бы за ручку подержать – не разрешили, – вздыхает Диана. – Свою дочь я первый раз потрогала спустя две недели после родов уже в ДАРе.

8 сентября ребенка перевезли в ДАР. Оттуда 18 сентября перевели в детскую больницу №7, где Диана с новорожденной Аней пролежала еще две недели. Ребенка выписали 2 октября в «удовлетворительном состоянии». Хотя в этот же день молодая мама поехала с дочерью на прием к неврологу, которая округлила глаза, не понимая, как с такими показателями ребенка выписали из больницы. Девочка все так же ела только через зонд и мучилась от судорог. Она не плакала и не кричала, умела только кряхтеть. По словам Дианы, все врачи и педиатры говорили, что ребенок получил все эти осложнения только по вине врачей в роддоме

«Врач выслала номер батюшки»

В это время молодая бабушка Ольга Барсукова решила разобраться, почему ее дочь игнорировали в роддоме.

– Дежурная врач, которую я просила подойти к дочери, выслала мне номер телефона батюшки, чтобы молились. Я поехала на прием 7 сентября к начмеду, они мне тоже посоветовали сходить в церковь. Почему к роженице не подходили до вечера – ответа не было, смотрели в пол, – говорит Ольга Барсукова.

Ольга обратилась в прокуратуру, но там ответили, что нужно писать обращение в Минздрав. Но пока готовилось письмо, Анечка умерла…

День смерти

8 ноября после прогулки Диана положила ребенка на диван и собиралась его покормить, но девочка начала странно дышать, заглатывая воздух. Вызвали скорую.

– Я выбежала на улицу, на воздух. Смотрю – ей все хуже и хуже, она уже бледная, перестала дышать. Я ее за ножку ущипнула, по спинке хлопаю, ребенок у меня не дышит. Тут скорая подъехала. Они пытались откачать ее почти 50 минут. У них не получилось. Врач попросил почитать все ее выписки и после сказал: «Я б таких врачей на месте передушил».

Сегодня, 11 ноября, прошли похороны девочки. Бабушка и мать девочки до сих пор не могут понять причины равнодушия врачей в роддом.

– Я просто боюсь, сколько они детей могли загубить и сколько еще загубят. Самое страшное, когда у тебя ребенок умирает на руках, – говорит Диана.

– Я как бабушка я буду бороться за своих детей, за свою дочь и за свою, Царство Небесное, внучку. Мой мозг не может это понять, – возмущается Ольга Барсукова. – В роддоме такое оборудование, такая техника, было бы желание! А желания нет. Хочу выразить огромную благодарность реаниматологам первого роддома и реаниматологам ДАРа, которые после погубления моей внучки боролись за ее жизнь.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что по данному факту с 9 ноября проводится проверка. Результаты будут известны позже.

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