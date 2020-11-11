Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 12 ноября 2020: число смертей приближается к тысяче

661 больной находится в тяжелом состоянии Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 12 ноября 2020: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали еще 15 летальных исходов пациентов с ковидом. Общее число умерших инфицированных в настоящее время составляет 915.

По информации краевого оперштаба, всего выявлено почти 22 тысячи случаев заражения коронавирусом. В ковидных госпиталях на лечении сейчас находятся 2610 пациентов с ковидом и 2026 – с вирусной пневмонией, сходной с новой инфекцией. Кроме того, 661 больной находится в тяжелом состоянии.

На амбулаторном лечении сейчас находятся 4721 бессимптомный носитель и 1399 человек с той же вирусной пневмонией.

- Из общего числа заболевших 329 случаев – завозные, в том числе 136 – из-за рубежа; 12387 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 21731 заболевших: 6372 – у больных внебольничной пневмонией, 9297 – у заболевших ОРВИ, в 6062 случаях – бессимптомное течение, - отметили в штабе.

Всего в госпиталях края развернуто более 5,5 тысячи коек, но всего 932 из них свободны. В скором времени еще одно медучреждение края будет лечить больных коронавирусом – госпиталь организуют на базе Бийской горбольницы №2.

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