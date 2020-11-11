Когда в Алтайском крае установится постоянный снежный покров

Синоптики рассказали о погоде в Алтайском крае с 11 по 16 ноября Фото: Олег УКЛАДОВ

Постоянный снежный покров установится в Алтайском крае уже в ближайшие дни, погода будет больше похожа на зимнюю. О том, какой именно ожидается температура воздуха и стоит ли ожидать серьезного похолодания “Комсомольской Правде – Барнаул” сообщила Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

В течение всей рабочей недели из-за активной циклонической деятельности погода в Алтайском крае будет неустойчивой. В большинстве дней прогнозируют мокрый снег, а временами по югу – дождь. К концу этой недели осадки окончательно перейдут в снег.

Если говорить о температуре воздуха, то ночью она будет колебаться от слабо положительных до слабо отрицательных значений, возможен гололед. Днем же в Алтайском крае также будет становиться все холоднее, к пятнице столбик термометра может опуститься до отметки -7 градусов.

Из-за прохождения атмосферных фронтов в регионе будет ветрено, в некоторые дни местами порывы могут превысить 20 м/с. Особенно неблагоприятная погода, которая может перейти в штормовую, ожидается сегодня в конце дня и в ночь на 12 ноября. Примерно также будет с четверга на пятницу.

По прогнозам, постоянный снежный покров установится на большей части Алтайского края 13-14 ноября.

На выходных, 14 и 15 ноября, погода будет спокойной и умеренно морозной. Однако в начале следующей недели в Алтайский край придет циклон с юга, поэтому погода будет неблагоприятной. Ожидается, что в регионе еще сильнее похолодает.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае

Среда, 11 ноября

Днем в Алтайском крае будет +4…+9 градусов. Местами небольшой, по западу местами умеренный снег и дождь, гололедные явления. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с, по западу местами порывы до 23 м/с.

Днем в краевой столице столбик термометра покажет +5…+7 градусов. В конце дня небольшой мокрый снег и дождь. Ветер южный, 7-12, порывы до 17м/с.

Четверг, 12 ноября

Ночью в регионе прогнозируют -2…+3 градуса. Небольшой местами умеренный мокрый снег, по югу с дождем, местами гололедные явления. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 19-24 м/с.

Днем в Алтайском крае будет 0...+5 градусов., по югу до +10 градусов. Небольшой местами умеренный мокрый снег, по югу с дождем. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Ночью в Барнауле ожидается 0…-2 градуса. Временами небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы до 19 м/с.

Днем в краевой столице столбик термометра покажет +2…+4 градуса. Временами небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Пятница, 13 ноября

Ночью в регионе прогнозируют -1…-6 градусов. На большей части умеренный, местами сильный мокрый снег, снег, местами гололедные явления, метели. Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы до 18-23 м/с.

Днем в Алтайском крае будет -1…-6 градусов. Местами небольшой мокрый снег, снег, местами гололедные явления, метели. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Ночью в Барнауле ожидается -2..-4 градуса. Небольшой мокрый снег, снег. Ветер юго-западный, 10-15 м/с.

Днем в краевой столице столбик термометра покажет -1…-3 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

Напомним, ранее мы подробно сообщали о том, какой именно будет погода в Алтайском крае в ноябре.

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