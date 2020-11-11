Инна Сковородникова: как опыт хирурга дал старт собственному бизнесу

Инна Сковородникова

Проект, запущенный по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства, рассказывает личные бизнес-истории барнаульских предпринимателей

"Для меня очень важна команда людей, с которыми я работаю. Это грамотные юристы, бухгалтеры, управляющие – те, кто помогает мне курировать все вопросы. Потому что все-таки я люблю заниматься своим делом. Моё дело – это врачевание", – говорит офтальмохирург Инна Сковородникова.

В рамках проекта "Мой бизнес" она рассказала о том, как профессиональные знания и опыт позволили ей проложить путь в новую сферу эстетической пластики лица и открыть собственную клинику в Барнауле.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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