Барнаульский молочный комбинат расширяет штат

Барнаульский молочный комбинат Фото: Из архива предприятия

Комфортные условия

На сегодняшний день Барнаульский молочный комбинат является крупнейшим производителем молочной продукции в Сибири. Каждый его сотрудник вносит свой весомый вклад в развитие предприятия и разделяет общие ценности компании.

«Мы создаем для своих работников комфортные условия труда – как с точки зрения безопасности, технического оборудования рабочих мест, так и с позиции материального обеспечения, возможности профессионального развития, а также предоставления полного перечня социальных гарантий», – рассказывает руководство комбината. Социальные гарантии включают в себя целый перечень важных направлений.

Сотрудникам предоставляют:

- дотацию на горячее питание в столовой;

- выдачу спецодежды и обуви;

- применение гибких графиков работы для производственно-технического персонала;

- доставку к месту работы корпоративным транспортом.

Выбирают лучших

Для стимулирования команды на комбинате ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства. Лучшие в своей области награждаются государственными и ведомственными наградами, а также наградами предприятия. Сейчас производство Барнаульского молочного комбината активно развивается. А это значит – здесь активно ищут высококлассных специалистов разных профессий, готовых присоединиться к дружному коллективу.

Барнаульский молочный комбинат Фото: Из архива предприятия

Актуальные вакансии:

- водитель-экспедитор (категории С, Е);

- наладчик оборудования;

- кладовщик склада готовой продукции;

- водитель погрузчика;

- резчик сыра;

- подсобный рабочий;

- обработчик технических емкостей;

- контролер пищевой продукции;

- оператор линии на производстве;

- лаборант химических анализов;

- специалист по уборке;

- электромонтер (высоковольтник);

- машинист аммиачных установок;

- изготовитель творога;

- контролер (охранник);

- грузчик.

Телефон специалистов отдела кадров: +7 (3852) 43 82 01; +7 (983) 385 99 39

Электронная почта для отправки резюме: sitkareva@molskaz.ru

Еще больше информации по теме смотрите в проекте «Работа есть» https://www.kp.ru/best/altai/rabota-2020/

На правах рекламы