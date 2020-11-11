Барнаульский молочный комбинат расширяет штат

Барнаульский молочный комбинат
Фото: Из архива предприятия
Комфортные условия
На сегодняшний день Барнаульский молочный комбинат является крупнейшим производителем молочной продукции в Сибири. Каждый его сотрудник вносит свой весомый вклад в развитие предприятия и разделяет общие ценности компании.
«Мы создаем для своих работников комфортные условия труда – как с точки зрения безопасности, технического оборудования рабочих мест, так и с позиции материального обеспечения, возможности профессионального развития, а также предоставления полного перечня социальных гарантий», – рассказывает руководство комбината. Социальные гарантии включают в себя целый перечень важных направлений.
Сотрудникам предоставляют:
- дотацию на горячее питание в столовой;
- выдачу спецодежды и обуви;
- применение гибких графиков работы для производственно-технического персонала;
- доставку к месту работы корпоративным транспортом.
Выбирают лучших
Для стимулирования команды на комбинате ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства. Лучшие в своей области награждаются государственными и ведомственными наградами, а также наградами предприятия. Сейчас производство Барнаульского молочного комбината активно развивается. А это значит – здесь активно ищут высококлассных специалистов разных профессий, готовых присоединиться к дружному коллективу.
Барнаульский молочный комбинат
Фото: Из архива предприятия
Актуальные вакансии:
- водитель-экспедитор (категории С, Е);
- наладчик оборудования;
- кладовщик склада готовой продукции;
- водитель погрузчика;
- резчик сыра;
- подсобный рабочий;
- обработчик технических емкостей;
- контролер пищевой продукции;
- оператор линии на производстве;
- лаборант химических анализов;
- специалист по уборке;
- электромонтер (высоковольтник);
- машинист аммиачных установок;
- изготовитель творога;
- контролер (охранник);
- грузчик.
Телефон специалистов отдела кадров: +7 (3852) 43 82 01; +7 (983) 385 99 39
Электронная почта для отправки резюме: sitkareva@molskaz.ru
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