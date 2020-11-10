Кондитерская фирма «Алтай»: о нашем предприятии

Кондитерская фирма «Алтай» Фото: Из архива предприятия

ООО «Кондитерская фирма «Алтай» - это современное, высокотехнологичное предприятие с 35-летней историей. Конфеты и печенье под торговыми марками АЛТАЙ, САВИНОВ, ХИТ, БИОКЕЙ получили признание потребителей и продолжают радовать детей и взрослых.

Но, конечно, главное богатство кондитерской фирмы «Алтай» - это люди! Сегодня на предприятии работает более 500 человек. Костяк коллектива - это рабочие высокой квалификации, владеющие несколькими смежными профессиями, специалисты, инженеры, высококвалифицированные менеджеры. Многие из них пришли работать на фабрику в первые годы ее основания. Как ветераны предприятия, так и те, кто только делает свои первые шаги в коллективе, - все без исключения сотрудники Кондитерской фирмы «Алтай» - вкладывают свои силы, знания и опыт в развитие кондитерского производства и делают все для того, чтобы радовать детей и взрослых замечательной, качественной, вкуснейшей продукцией.

Кондитерская фирма «Алтай» Фото: Из архива предприятия

Наши преимущества:

- Официальное трудоустройство;

- Стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц;

- Ежемесячная премия;

- Доплаты за квалификацию и стаж;

- Возможность подработки;

- Оплата сверхурочной работы согласно ТК РФ;

- Оплачиваемые отпуска, декретные и больничные;

- Материальные выплаты в связи с юбилеем, рождением ребенка, свадьбой, выходом на пенсию;

- Оплата путевок в детские лагеря;

- Удобный сменный график;

- Доставка транспортом предприятия после 2-й смены;

- Здравпункт, медицинские осмотры за счет компании;

- Сладкие подарки работникам и их детям к праздничным датам.

Вакансии производства (без опыта и стажа):

- Укладчик-упаковщик;

- Фасовщик новогодних подарков;

- Упаковщик-грузчик;

- Обработчик технологических емкостей.

Кондитерская фирма «Алтай» Фото: Из архива предприятия

Вакансии для квалифицированных работников:

- Cлесарь-наладчик КИПиА (контрольно-измерительных приборов и автоматики);

- Контролер качества.

Хотите получить новую интересную профессию без отрыва от производства? Мы организуем для вас внутреннее обучение под руководством опытного наставника. После освоения секретов кондитерского производства, оплачиваемой стажировки на рабочем месте и успешной аттестации вы можете получить новую квалификацию и более высокую зарплату.

Стажировки и обучение

- Конфетчик;

- Глазировщик;

- Машинист расфасовочно-упаковочных машин;

- Оператор размольного оборудования

Ждем вас в отделе кадров по адресу: г. Барнаул, Павловский тракт, 58а Тел. +7 (3852) 46-68-65 E-mail: rabota@kf-altai.ru www.kf-altai.ru

Еще больше информации по теме смотрите в проекте «Работа есть» https://www.kp.ru/best/altai/rabota-2020/

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