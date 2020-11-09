Три барнаульца получили вызов в сборную России по футболу

Александр Ерохин забивает уже в пяти матчах подряд (фото: пресс-служба ФК "Зенит")

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал состав игроков, вызванных в национальную команду для участия в играх группового турнира Лиги наций. Впервые вызов получили сразу три воспитанника алтайской школы футбола.

Вновь приглашение в сборную получил полузащитник питерского «Зенита» Александр Ерохин. О нем даже среди болельщиков ленинградской команды бытует разное мнение. Кто-то вечно недоволен игроком и абсолютно не понимает, каким образом вот уже несколько сезонов он держит за собой место в составе, другие же наоборот боготворят его и верят, что даже палка раз в год стреляет. А этот сезон для барнаульца начался довольно-таки успешно. Ерохин забивает уже в пяти матчах подряд. В списке бомбардиров Российской премьер-лиги он занимает третье место (шесть голов). Его опережает только одноклубник Артем Дзюба и игрок «Сочи» Кристиан Нобоа. У обоих по семь мячей. Так что вызов был закономерным, главное, чтобы травмы прекратили преследовать футболиста.

Александр Соболев (фото: пресс-служба ФК "Спартак")

Вторым приглашение получил нападающий московского «Спартака» Александр Соболев. Еще в конце лета главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не хотел его видеть в составе из-за конфликта с Артемом Дзюбой, но вскоре спортсмены урегулировали все недопонимания и барнаулец все же попал в команду и даже сыграл.

Сезон у Соболева тоже неплохой, он уже восстановил силы после травмы, а недавно даже отличился дублем за «Спартак». Сейчас Александр в списке бомбардиров чемпионата на 13 месте. К этому моменту он успел забить пять голов.

Александр Жиров

Третий барнаулец, кто получил вызов в национальную команду – это защитник немецкого «Зандхаузена» Александр Жиров. Правда, с ним ситуация пока подвешенная. Игрок вошел в резервный состав, а это значит, что в случае если кто-то из игроков основы выпадет из строя, он должен будет заменить его. К примеру, такая ситуация сложилась накануне в линии нападения. После скандала с капитаном Артемом Дзюбой он был исключен из сборной на ближайшие матчи. Как будет дальше – покажет время.

Сейчас Александр находится в расположении сборной и тренируется в Новогорске. По словам спортсмена, в команде его приняли хорошо. Конечно, были шутки, но это говорит о дружелюбной обстановке.

Ближайший контрольный матч сборной России по футболу состоится с командой Молдавии 12 ноября. Далее назначены матчи Лиги наций УЕФА с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).