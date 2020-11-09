Станислав Яковенко: "В бизнесе, как в спорте, есть взлеты и падения"

Станислав Яковенко

Проект, запущенный по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства, рассказывает личные бизнес-истории барнаульских предпринимателей

Бизнес-тренер и основатель студии емс-тренировок My BodyTec Станислав Яковенко в рамках проекта "Мой бизнес" рассказал о том, как создать успешный спортивный проект и заработать на нем.

"Для меня предпринимательство – это кайф. Когда происходит какая-то трудность, я начинаю кайфовать: "Вау! У меня ещё этого не было!" – говорит он.

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

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