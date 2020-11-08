Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 9 ноября 2020: ковидом заражены более 21 тысячи человек

Коронавирус на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Несмотря на небольшую стабилизацию по заболеваемости коронавирусом, смертность и выявление инфицированных лиц по-прежнему остаются на высоком уровне.

Согласно последним новостям о коронавирусе в Алтайском крае по состоянию на 9 ноября, за все время пандемии зараженными ковидом оказались более 21 тыс. человек. 235 из них были выявлены за последние сутки.

Конечно, большинство (17,6 тыс. человек) уже выздоровели. Если смотреть по распределению по городам и районам, то на первом месте по уровню заболеваемости находится Барнаул. Здесь оказалось 9,4 тыс. зараженных. Это и неудивительно, если брать во внимание численность и плотность населения.

- За весь период умерло 871 человек (все взрослые), в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция– 429 –человек; иные причины смерти – 438 человек; на экспертизе – 4 человека, - сообщает оперативный штаб. - По состоянию на 8 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 487 человек. Кроме этого, 2 375 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 3 человека находятся там по другим обстоятельствам.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 629 человек, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 174. В ковидных госпиталях остаются свободными 709 коек. Более 5 тыс. человек зарегистрированы как бессимптомные носители, 1 371 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

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