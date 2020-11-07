Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 8 ноября 2020: провели более 700 тысяч исследований на COVID-19

В крае продолжает расти число выздоровевших и заболевших. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом, их уже более 20,7 тыс. В регионе увеличивают охват тестированием, в среднем в сутки проводят 6,5 - 7 тыс. исследований на COVID-19. Их общее число превысило 700 тыс. На встрече с журналистами губернатор прокомментировал предложения об отставке главы минздрава края Дмитрия Попова и сказал, что кадровых вопросов не стоит, ведь министерство делает многое. В частности, проводит работу по открытию дополнительных ПЦР-лабораторий.

Все больше тестов

В начале сентября в крае ежедневно брали 2,5 тысячи тестов на коронавирус. Сейчас за счет увеличения мощности, а также вовлечения частных организаций в эту работу проводится уже 6,5-7 тысяч тестов в сутки, пишет пресс-служба правительства края.

– В начале лета у нас было всего четыре ПЦР-лаборатории. Сегодня их двенадцать, четыре из них частные. Самая крупная по мощности - в Диагностическом центре в Барнауле, мощная в бийском консультативно-диагностическом центре - до полутора тысяч тестов ежедневно для всей Бийской зоны. Работа в этом направлении идет, – отметил глава региона.

Ранее мы уже сообщали о том, на оснащение оборудованием для тестирования на коронавирус в Алтайский край получит около 16 млн рублей. Речь идет об исследованиях с помощью высокочувствительных методов диагностики.

Общая ситуация с коронавирусом

Количество выздоровевших также растет с каждым днем, их уже свыше 17,3 тыс. Не стоит на месте и число умерших с коронавирусом. С начала пандемии скончалось 858 человек, по информации на 7 ноября.

Данные на 23 часа 7 ноября. Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2540 человек. 2305 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 3 человека находятся там по другим обстоятельствам. Количество тяжелобольных – 655, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 172, по данным на вечер 7 ноября.

– Кроме того, 5127 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 1468 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – отмечают в оперштабе.

Согласно данным на 7 ноября, из общего числа заболевших 322 случаев – завозные, в том числе, 131 – из-за рубежа. 11764 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 20799 заболевших: 6149 – у больных внебольничной пневмонией, 8672 – у заболевших ОРВИ, в 5978 случаях – бессимптомное течение.

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