Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 7 ноября 2020: Школьников не будут пускать в ТЦ

Коронавирус на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Кажется, ситуация с осенней волной коронавируса начала стабилизироваться. Роспотребнадзорщики говорят об этом «осторожно», словно боятся сглазить. Если смотреть на последние новости по ситуации с ковидом в Алтайском крае, по состоянию на 7 ноября 2020 года, за сутки прирост заболевших составил 229 новых случаев. Выздоровело 173 пациента.

Данные по состоянию на 6 ноября. Источник: Яндекс

- Снижается количество заболеваний ОРВИ, замедлились темпы прироста числа пневмонии, снижается удельный вес положительных результатов на коронавирус от количества обследованных, - сообщила представитель регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Тем не менее, ситуация требует дополнительных ограничений. Посудите сами, ковидные госпитали почти полностью заполнены, в тяжелом состоянии находятся 602 человека, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 180.

В связи с этим школьникам продлили каникулы до 15 ноября и закрутили гайки – в ближайшее время запретят посещать ТЦ без взрослых.

Если смотреть в целом по статистике, то общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 20 568 человек. За весь период умерло 844, из них 13 человек – за последние сутки.

По состоянию на 6 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 449 человек. Кроме этого, 2 441 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 3 человека находятся там по другим обстоятельствам, - сообщает оперативный штаб.

Картина заболеваний по городам и районам складывается следующим образом:

Барнаул – 78, Бийск –18, Рубцовск – 12, Алейск – 11, Заринск – 10, Славгород – 8, Завьяловский район – 7, Новоалтайск, Локтевский, Первомайский, Петропавловский, Тальменский районы – по 6 заболевших, Благовещенский район – 5, Белокуриха, Михайловский, Павловский, Ребрихинский районы – по 4 заболевших, Алейский, Залесовский, Змеиногорский, Мамонтовский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Баевский, Волчихинский, Каменский, Ключевской, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Алтайский, Кытмановский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Третьяковский, Тогульский, Угловский, Хабарский районы - по 1 заболевшему.

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