Озеро Манжерок стало чистым: его возрождение обошлось в 73,6 млн рублей

Озеро Манжерок несколько десятилетий просто превращалось в болото (фото: Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай)

Одно из самых популярных и любимых туристами озер Республики Алтай – Манжерок, наконец-то, стало чище. Качество воды подтвердили ученые.

В 1978 году озеро получило статус памятника природы регионального значения. Однако несмотря на все свои «регалии», несколько десятилетий Манжерок по сути был предоставлен сам себе – происходило заболачивание, берега зарастали, а площадь водоема сокращалась. Вкупе это привело к ухудшению кислородного режима воды.

- Современное состояние водоема во многом является прямым следствием прошлых антропогенных нарушений ландшафтов водосборного бассейна озера (сведение леса, распашка, сооружение дамб и пр.). Их последствия существенно изменили гидролого-гидрогеологические условия водоема, что сказалось на его водно-седиментационном режиме и водной растительности, - объясняет директор Алтайского регионального института экологии, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Робертус.

Институт водных и экологических проблем СО РАН провел исследование из которого был сделан один вывод – если ничего не делать, то в перспективе озеро превратится в заболоченную низину и не более того.

В итоге в 2016 году АО «Запсибгипроводхоз» (Новосибирск) был разработан проект по экологической реабилитации озера. За основу был взят опыт Беларуси, где из водоемов частично убирали донный ил и в дальнейшем это значительно улучшало состояние озер. На первом этапе такой же путь проделал и Манжерок. В 17-18 годах с его дна подняли 217 тысяч квадратных метров илов.

- Также проведена расчистка вытекающего из озера ручья Озерного и закрепление песком подводной части северо-западного берега озера на участке пляжной зоны, - продолжает эксперт.

После того, как работы были завершены, в воду выпустили молодь рыбы, а с 2018 года сотрудники СО РАН приступили к непрерывному мониторингу качества озерной воды по гидрофизическим, гидрохимическим, гидробиологическим и санитарно-микробиологическим показателям. По настоящий момент было проведено 11 туров обследования акватории. Специалисты изучили 72 пробы воды. Показатели сравнивали с тем, что было в самом начале, в 2018-м, и как следует из выводов – за последние 2,5 года общая ситуация с качеством воды значительно улучшилась и в настоящее время находится на условно благоприятном уровне: содержание взвешенных веществ уменьшилось в 70 раз, показатель мутности – в 30 раз, окисляемость – в 11 раз. Прозрачность воды составляет до 40 сантиметров, а суспензионная пленка на поверхности погруженных предметов уже не наблюдается.

- Другим положительным моментом проведенной реабилитации является восстановление проточности озера – одной из основных причин его деградации. Она восстановлена за счет сооружения водосбросных каналов (канав) на флангах озера, - говорит Юрий Робертус.

Общая стоимость затрат на реабилитацию озера составила 73,6 млн рублей, но в условиях сохранения экологии – это бесценный дар.

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