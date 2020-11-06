Засунули в багажник и увезли на глазах у толпы: никто из очевидцев даже в полицию не сообщил

Скрин записи с камер наблюдения. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Бийске направили дело в суд в отношении двух 30-летних отморозков, которые на глазах у толпы избили парня, засунули в багажник и увезли в неизвестном направлении. Это все произошло в начале года у ночного клуба «Офис». Думаете, хоть один из очевидцев позвонил в полицию? Как бы ни так!

На записи с камер наблюдения видно, как к стоящему мужчине подходит неизвестный и бьет его кулаком в область шеи. Мужчина падает, а нападавший наносит ему еще несколько ударов. После этого они оттаскивают тело находящегося без сознания мужчины к заведенному «Мерседесу», засовывают в багажник и увозят в неизвестном направлении.

Как сообщили в региональном следственном комитете, мужчина спасло то, что он пришел в себя. При себе у него оказался нож, когда его доставали из багажника, он полоснул одного из похитителей, и пока нападавшие соображали, что делать, сбежал. После этого он вызвал полицию и рассказал о случившемся.

Двое приятелей и пострадавший были давно друг с другом знакомы. Причиной инцидента стал давний конфликт, о причинах которого не сообщается. Сейчас на двух приятелей заведены уголовные дела п.п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 3 ст. 30, п. «в, ж» ч. 2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Причем задержанные пытаются «съехать» со статьи о покушении на убийство, настаивая, что не собирались никого убивать, а хотели отвезти своего знакомого в людное место, чтобы поговорить. По данным следователей, это опровергается свидетельскими показаниями, которые слышали, что парни собрались «валить» потерпевшего, а также словами самого похищенного мужчины.

За совершенные преступления, по оценке специалистов, им могут назначить в районе 9-10 лет лишения свободы. Кроме того, у одного из нападавших имеется непогашенная судимость, иными словами, рецидив, который впоследствии ужесточит наказание.

- Один из обвиняемых – ранее судимый за преступления против жизни и здоровья человека, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административных ограничений, установленных ему судом), - сообщает СУ СК по Алтайскому краю.