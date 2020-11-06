В алтайском селе Верх-Марушка жители «взяли верх» над обрушением клуба

ДК в селе Верх-Марушка Фото: газеты «Бийский рабочий»

В музее села с ласковым названием Верх-Марушка в Целинном районе есть уникальные экспонаты. Среди них - орудия труда крестьян-переселенцев, основавших село 200 лет назад. Есть даже древний «утюг» - рубель, которым в древности гладили одежду. Смотришь на экспонаты и понимаешь, какими рачительными и трудолюбивыми были местные крестьяне.

И потомки их сегодня доказывают, что тоже не лыком шиты. Так, в этом году жители села, решили сами отремонтировать здание клуба (в котором, кстати и располагается краеведческий музей). Дом культуры для сельчан место особенное. Здесь коротают вечера и молодежь, и пенсионеры. Работают 5 творческих секций и тренажерный зал. Здесь же отмечают всем селом праздники.

В клубе работает тренажерный зал Фото: газеты «Бийский рабочий»

- Шестьдесят – восемьдесят человек в день всегда здесь бывает, - рассказывает Роза Артамонова, руководитель вокальной группы «Лада», - клуб никогда не пустует, мы же не избалованы профессиональными артистами - сами себе и драмтеатр, и эстрада.

Поэтому, когда здание, построенном в 1961-м году, стало разрушаться, сельчане решили взять дело в свои руки.

- Вода с крыши заливала потолки, просели деревянные балки перекрытий, - вспоминает Александр Федоров, заведующий домом культуры, - ну и мы решили, что надо что-то делать, иначе обвалится на зрителей и все – беда.

Вскоре была создана инициативная группа. В селе оформили грант по программе «Местные инициативы». Из краевого бюджета на ремонт клуба жители получили 700 тысяч рублей Еще 15 тысяч добавил Бочкаревский сельсовет. Плюс - на 70 тысяч казну ремонта пополнили сборы сельчан. Внес свою лепту в общее дело и депутат Краевого законодательного собрания Вадим Смагин. В итоге на здании новая крыша, и косметика внутри.

Осталось установить противопожарную сигнализацию, для этого требовалось 100 000 рублей. С этой просьбой жители Верх-Марукшки обратились к депутату Госдумы Александру Прокопьеву.

Александр Прокопьев Фото: газеты «Бийский рабочий»

- Вас не поддержать невозможно,- заметил Александр Прокопьев,- Вы большую работу делаете, объединяете людей.

Сегодня в отремонтированном клубе продолжаются тренировки и репетиции. Самодеятельные певцы и актеры ждут окончания пандемии, чтобы выступить перед полным залом зрителей, как это бывало раньше.