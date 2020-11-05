Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 6 ноября 2020: почти 600 «тяжелых» больных

Уже почти 200 человек подключены к ИВЛ Фото: Олег УКЛАДОВ

Количество больных коронавирусом в Алтайском крае продолжает увеличиваться на несколько сотен человек в сутки, а вместе с тем растет и число «тяжелых» пациентов.

По данным оперативного штаба, на 6 ноября 2020 года в Алтайском крае насчитывается 589 пациентов в тяжелом состоянии, из них уже не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких – 183. Всего же на лечении в ковидных госпиталях остаются почти 2,5 тысячи человек. У всех наличие вируса в организме подтверждено лабораторно. Помимо них в больницах находятся 2566 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. 1471 человек с таким же диагнозом проходит долечивание в домашних условиях. Также медики наблюдают за 5,5 тысячами человек, к которых нет клинических проявлений, но они тоже являются носителями вируса.

Данные на 23.00 5 ноября 2020 (фото: https://yandex.ru/covid19/stat)

За прошедшие сутки в регионе было установлено еще 226 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Барнаул – 63, Бийск – 21, Рубцовск – 14, Новоалтайск – 12, Заринск – 10, Первомайский район – 9, Ребрихинский район – 7, Алейск – 6, Славгород, Павловский район – по 5 заболевших, Залесовский, Тальменский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Алейский, Благовещенский, Завьяловский, Змеиногорский, Каменский, Кулундинский, Мамонтовский, Новичихинский, Солонешенский районы – по 3 заболевших, Калманский, Косихинский, Локтевский, Немецкий национальный, Петропавловский, Рубцовский, Смоленский, Советский районы – по 2 человека, ЗАТО Сибирский, Алтайский, Заринский, Краснощековский, Курьинский, Кытмановский, Поспелихинский, Родинский, Суетский, Троицкий, Топчихинский, Третьяковский, Табунский, Тогульский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Шипуновский, Шелаболихинский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Данные на 23.00 5 ноября 2020 (фото: оперштаб АК)

Таким образом, общее число инфицированных составило уже 20339 человек. Из них чуть более полутора тысяч – это дети. Выздоровели 17088 (+186) человек.

Умерло за весь период наблюдения коронавирусных больных 831 человек (+11). Жертвами инфекции стали только взрослые пациенты. Почти половина из общего числа скончались непосредственно от COVID-19, остальные – по иным причинам. На экспертизе остаются четыре случая.