Когда на Алтае лучше всего наблюдать за ноябрьским звездопадом

На метеоры нужно смотреть невооруженным глазом. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ноябре жители Алтайского края смогут наблюдать метеорный поток Леониды. Звезды будут падать с 6 по 30 ноября, а пик придется на 17 число – в эту ночь можно увидеть до 20 метеоров в час. В барнаульском планетарии рассказали, когда лучше всего «подкараулить» звездопад.

– Метеорный поток Леониды, как и любой другой метеорный поток, лучше всего наблюдать во второй половине ночи при ясной безоблачной погоде. Метеоры – это пылинки, которые попадают в нашу атмосферу из космоса. Они очень маленькие и сгорают крайне быстро, поэтому в телескоп такие объекты не наблюдают, на них смотрят невооруженным глазом. Искать Леониду надо в направлении созвездия Льва – это восточная часть неба, – пояснили в барнаульском планетарии.

Метеорный поток Леониды – это остатки кометы 55P/Темпеля – Туттля. Ее периодичность вращения – примерно 33 года. Последний раз комету видели в 1998 году, теперь она вернётся к Земле приблизительно в 2031 году.

– Каждый раз, подлетая к Солнцу, она начинает таять и оставлять за собой след, как машина на дороге. За 5 млрд лет разные кометы «наследили» у нас достаточно. Поэтому практически каждую ясную безоблачную ночь вы можете наблюдать «падающие звезды», ¬ добавили в планетарии.

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