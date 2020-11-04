На Алтае полицейский на ходу остановил иномарку с пьяным водителем

Освидетельствование подтвердило опьянение водителя

В селе Соузга Республики Алтай сотрудник ГИБДД на своих двух догнал автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый водитель. Шедевральную погоню засняли коллеги полицейского и выложили в сеть.

Вчера, 3 ноября, в дежурную часть республиканской Госавтоинспекции поступило анонимное сообщение о том, что по селу ездит пьяный мужчина на Honda CR-V. Практически сразу патрульная служба ДПС обнаружила автомобиль и бросилась в погоню. Однако водитель сдаваться правоохранителям не торопился и продолжал давить педаль в пол.

Судя по видеокадрам, опубликованным на странице ГИБДД в соцсети, один из полицейских совсем потерял терпение, вышел из авто и бросился за злоумышленником вдогонку. Когда цель была достигнута, он несколько раз с силой ударил в стекло автомобиля, после чего водитель все же остановился.

- Проведенное освидетельствование водителя на состояние опьянения подтвердило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (0,77 миллиграмм этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха). В отношении правонарушителя составлены административные материалы, - сообщили в Госавтоинспекции.

Теперь мужчине предстоит ответить за езду в нетрезвом виде, а также за невыполнение требования сотрудника полиции.

А в комментариях, тем временем, восхищаются быстрым полицейским. По всей видимости, проблем со сдачей нормативов у него на службе нет.

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