Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 5 ноября 2020: более 20 тысяч зараженных

В госпиталях на лечении находятся 2,3 тысячи человек с ковидом Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 5 ноября 2020: всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали более 20 тысяч зараженных новой инфекцией. Из общего числа больных 820 человек скончались, в том числе 12 за прошедшие сутки.

Сейчас в регионе зарегистрировано 20113 случаев заражения коронавирусом. Почти 17 тысяч человек уже вылечились.

- Из общего числа заболевших 316 случаев – завозные, в том числе 127 – из-за рубежа; 11349 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 20113 заболевших: 6014 – у больных внебольничной пневмонией, 8183 – у заболевших ОРВИ, в 5916 случаях – бессимптомное течение, - рассказали в краевом оперштабе.

Данные на 4 ноября 23:00. Скриншот сайта Яндекс.Коронавирус

В госпиталях на лечении находятся 2,3 тысячи человек с ковидом и 2,5 тысячи с вирусной пневмонией, которая схожа с коронавирусом. Состояние 557 пациентов сейчас тяжелое, 180 из них требуется кислородная поддержка. Всего в регионе развернуто почти 5,5 тысяч коек в ковидных госпиталях, и лишь 528 из них пока не заняты.

Число летальных исходов составляет 820: в 404 случаях причиной является коронавирус, в 412 – другие заболевания. Эксперты устанавливают обстоятельства смерти еще четырех пациентов.

На наличие инфекции в крае обследовали уже больше 685 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как проходят работы по созданию ковидного госпиталя в барнаульском «Посуда Центре»

Фотокорреспондент «Комсомолки» подготовил специальный фоторепортаж из стен здания (подробнее)