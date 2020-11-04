25 лет за двоих: жителя Алтайского края осудили за убийство бизнесменов в 2000-ых

Он убил своих жертв с помощью огнестрельного оружия Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Алтайского края осудили за убийство двух предпринимателей. Преступления были совершены в начале 2000-ых годов.

Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, в конце 2001 года мужчина решил ограбить предпринимателя, который занимался обменов валюты. Осужденный придумал план разбойного нападения и организовал встречу для якобы обсуждения дел. Когда мужчина подъехал на своем авто к назначенному месту, преступник неожиданно сел на заднее сидение и выстрелил два раза в голову потерпевшего.

- Забрав денежные средства в размере 15 тысяч долларов США, он отбуксировал автомобиль «валютчика» в район одного из заводов города, после чего скрылся, воспользовавшись похищенным по своему усмотрению, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

А в 2003 году осужденный вновь решился на преступление. Он занял у знакомого барнаульца 240 тысяч рублей. В качестве оплаты долга он предложил разобраться с другим должником нового приятеля - жителем Новосибирска.

- Как только предприниматель выехал в Новосибирск, злоумышленник, не желавший отдавать свой долг, разработал план, согласно которому встретил его в условленном месте и, также используя эффект неожиданности, в автомобиле потерпевшего из огнестрельного оружия произвел выстрел в голову. С целью сокрытия следов преступления, он закопал тело мужчины в лесном массиве Новосибирской области, после чего скрылся, - добавили в управлении.

Преступления прошлых лет раскрыла следственно-оперативная группа. Сам злоумышленник, кстати, отбывает наказание за совершение похищения, разбои и бандитизм с 2009 года. Вину он не признал, но суд все же доказал его причастность и приговорил убийцу к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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