Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 4 ноября 2020: более 800 умерших с COVID-19

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией более 2 тыс. человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти. Инфицированных уже более 19,8 тыс, выздоровевших – свыше 16,7. К сожалению, количество умерших пациентов с COVID-19 также увеличивается, их в крае с начала пандемии уже более 800 человек, сообщает оперштаб.

Общая ситуация

По данным на вечер 3 ноября, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2350 человек. Кроме этого, 2551 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 10 человек находятся там по другим обстоятельствам. Количество тяжелобольных – 550, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 178.

– 5689 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении,1505 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – отметили в опрештабе.

Данные на 23 часа 3 ноября. Фото: скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Из общего числа заболевших 315 случаев – завозные, в том числе 126 – из-за рубежа; 11224 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 19892 заболевших: 5981 – у больных внебольничной пневмонией, 8015 – у заболевших ОРВИ, в 5896 случаях – бессимптомное течение, по информации на вечер 3 ноября.

Всего в Алтайском крае на COVID-19 обследовали более 678 тыс. человек.

Проверки продолжаются

В Барнауле проходят проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю отмечают, что в сравнении с началом октября людей без масок в автобусах, трамваях и троллейбусах стало гораздо меньше. Также сократились замечания к пассажироперевозчикам.

В сентябре каждый третий автобус останавливали, увидев водителя без маски, в настоящее время это один-два случая за рейд, И то чаще всего маска есть, но надета неправильно.

– Подавляющее большинство водителей и кондукторов соблюдают противоэпидемические мероприятия и действуют по инструкции: когда пассажир отказывается надевать маску, останавливают движение и вызывают полицию, – сообщает пресс-служба мэрии города.

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