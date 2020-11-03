Синоптики рассказали, какой будет погода в Алтайском крае в первую неделю ноября

Какой будет погода в Алтайском крае в первую неделю ноября. Фото: Олег УКЛАДОВ

На этой неделе в Алтайском крае местами пройдет мокрый снег. О том, станет ли снежный покров постоянным и какой будет температура воздуха в ближайшие дни в беседе с “Комсомольской Правдой – Барнаул” рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

– В течение недели районы Алтайского края будут находиться в зоне прохождения атмосферных фронтов локальных циклонов. Их центры будут смещаться по центральным районам Западной Сибири. В связи с этим в большинстве дней местами по краю пройдут осадки небольшой интенсивности. В отдельные дни также возможно усиление ветра, – отметила Людмила Юрьевна.

Однако днем будет не слишком холодно, поэтому постоянного снежного покрова не ожидается. В среднем в ночные часы температура будет колебаться от -1 до -6 градусов, днем столбик термометра будет показывать положительные значения.

В пятницу, 6 ноября Алтайский край будет находиться под влиянием антициклона. Ожидается спокойная погода, преимущественно без осадков. А в субботу и воскресенье мощный североатлантический циклон принесет потепление. По предварительным данным, днем воздух может прогреться до +8…+15 градусов. Однако в последующие дни погода вновь начнется меняться в связи с затоком холода.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае на первую неделю ноября:

Среда, 4 ноября

Ночью в Алтайском крае ожидается -1...-6 градусов. Местами небольшой мокрый снег. Ветер западный, 3-8 м/с.

Днем в регионе прогнозируют -3...+2 градуса. Местами небольшой мокрый снег. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Ночью в Барнауле столбик термометра покажет 0...-2 градуса. Небольшой мокрый снег. Ветер западный, 3-8 м/с.

Днем в краевой столице будет -2...-4 градуса. В начале дня небольшой мокрый снег. Ветер западный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.

Четверг, 5 ноября

Ночью в Алтайском крае ожидается -1...-6 градусов. Местами небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, 13-18 м/с, местами порывы 19-24 м/с.

Днем в регионе прогнозируют +1…+6 градусов. Местами небольшой, по северо-востоку местами умеренный мокрый снег. Ветер юго-западный, 13-18 м/с, местами порывы 19-24 м/с.

Ночью в Барнауле столбик термометра покажет -1...-3 градуса. В конце ночи небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, 13-18 м/с.

Днем в краевой столице будет +1…+3 градуса. Небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, 13-18 м/с.

Пятница, 6 ноября

Ночью в Алтайском крае ожидается -4…+1 градус. Местами небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Днем в регионе прогнозируют +3…+8 градусов. Местами небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Ночью в Барнауле столбик термометра покажет -1…+1 градус. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.

Днем в краевой столице будет +4…+6 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

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