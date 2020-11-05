Разрушенный снеговик и печной дым не в ту сторону: лучший участковый Алтайского края рассказал о курьезных делах

Александр Кропов.

Уже много лет «Комсомолка» и МВД проводят ежегодный конкурс «Народный участковый». В нем участвуют победители региональных этапов. Финальное голосование стартовало 1 ноября, по итогам голосования определят лучшего участкового страны.

За это звание будет бороться победитель регионального этапа от Алтайского края – славгородский участковый Александр Кропов.

Капитан полиции пришел на работу в органы внутренних дел в 2016 году, до этого он трудился в дознании МЧС. Сейчас ему 39 лет, в его ведомстве находится участок, в котором проживают около 4 тыс. человек.

Фото: Владимир Бекк.

Работа на земле

Участковый – тот человек, который знает каждого жителя на районе, особенно, если речь идет про людей, способных совершить преступление. Если произошла кража или разбой – местный Анискин с большой доли вероятности направит в первые же часы следствие в нужное русло – хотя бы потому, что знает в лицо всех жуликов на районе.

Участковые могут расследовать уголовные дела небольшой тяжести, рассматривать административные нарушения.

- Приходится много заниматься телесными повреждениями, конфликты происходят в основном на почве распития алкоголя – дерутся супруги, знакомые, - рассказывает участковый. – Или расследовать кражи – все это поступает в производство участкового. Как-то был случай, у женщины украли обувь – шесть пар, прихожу к ее соседке с цель опроса. Она, конечно, все отрицала. Смотрю на печь, дверца слегка приоткрыта. Попросил ее открыть, а там пакет с обувью, другая пара в холодильнике с кабачком по соседству нашлась.

Фото: Владимир Бекк.

Участковым приходится разруливать и семейные конфликты. Вот представьте, за домашнее насилие теперь полагается штраф – мало того, что муж жену побил, так еще и заплатить за это должен – а это все минус из семейного бюджета.

- Иногда помогает просто поговорить с человеком. Если он будет понимать, что его поступок не останется незамеченным, это будет его сдерживать, - рассказывает участковый.

По душам

По сути, участковый это еще психолог и товарищ в одном лице. Полицейские должны совершать обход жильцов, рассказывать про мошенников и как не попасться на их уловки, а иногда и просто поговорить по душам.

- У многих есть мой телефон, много одиноких людей, они могут звонить, чтобы просто поговорить. Рассказывают про жизнь, детей, проблемы, - делится Александр Кропов. – Бывает, по хозяйству поможешь. Как-то пришел к бабушке, у нее калитка покосилась – починил. Мне это не сложно, а сама бы она не справилась.

Участковым приходиться заниматься и совсем некриминальными случаями. Как-то к славгородскому полицейскому обратилась местная жительница – кто-то разрушил снеговика на детской площадке.

- Пришлось провести целое расследование с обходом жильцов, беседами. Конечно же, это сделали дети, которые баловались во дворе. Но это же сперва надо было установить. Детворе ничего за это не было, но воспитательную беседу с ними провели, - рассказывает полицейский.

Начеку

Помимо бытовых нарушений и склок соседей, которые, к примеру, звонят полицейскому из-за того, что из трубы соседнего дома дым идет в их сторону, участковому приходится контролировать недавно освободившихся из мест лишения свободы.

- Это особенная категория людей. Они освободились, но в душе остались там и пытаются жить по негласным тюремным законам. Вспыльчивые, с ними нужно быть всегда начеку, как в прочем и везде - участковый ходит один по участку, поэтому приходится рассчитывать всегда на себя, - говорит Александр Кропов.

Простой работу участкового не назовешь, но, по словам участкового, в ней есть и свои плюсы.

- Это возможность реально помочь людям. Самое главное быть отзывчивым и реально стараться помочь, тогда и люди будут благодарны и работа будет приноситься удовлетворение, - считает полицейский.

Кстати, проголосовать за участкового в конкурсе можно здесь.