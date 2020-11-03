У губернатора Республики Алтай Олега Хорохордина обнаружили коронавирус

Глава региона.

У губернатора Республики Алтай Олега Хорохордина обнаружили ковид во время планового тестирования.

- К сожалению коронавирус не обошел меня стороной. Заболевание проходит бессимптомно. Состояние удовлетворительное. В ближайшее время буду работать дистанционно. Правительство Республики Алтай, все министерства и ведомства работают в плановом режиме, - рассказал Хорохордин в своем Инстаграме.

На сегодня в регионе числится около 8 тыс. зараженных коронавирусом, порядка 5,5 тыс. человек уже выздоровели.

Ранее в республике было принято решение о развертывании дополнительных коек для ковидных пациентов. Сейчас их насчитывается более 600, свободными остаются около 100 мест.

По сообщению пресс-службы региона, дополнительные 50 мест оборудованы на базе Чойской районной больницы, еще 70 коек планируется развернуть на базе Чемальской и Усть-Канской районных больниц. Кроме того, регион получит дополнительные деньги на приобретение медицинского оборудования. Планируется покупка передвижного компьютерного томографа, еще одной ПЦР-лаборатории.

Напомним, в октябре коронавирус с осложнением в виде двусторонней пневмонии перенес губернатор соседнего Алтайского края Виктор Томенко. Он был госпитализирован, но в настоящее время уже вернулся к работе.

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