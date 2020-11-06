Павел Пикуль: как "автоматизировать" бизнес по продаже цветов

Директор магазина "Цветы для вас" Павел Пикуль

Предприниматель и руководитель магазина "Цветы для вас" Павел Пикуль рассказал о том, как можно "автоматизировать" бизнес по продаже цветов

"Часто задают вопрос: почему вы не расширяетесь? Мы считаем: лучше следить за одним магазином и делать качественный товар, чем клонироваться и терять в качестве", – рассказал Павел Пикуль.

Директор магазина "Цветы для вас" Павел Пикуль – о том, зачем линейному юристу цветочный бизнес и как на протяжении 23 лет поддерживать аутентичность и "свежесть" бренда.

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