Павел Пикуль: как "автоматизировать" бизнес по продаже цветов

Директор магазина "Цветы для вас" Павел Пикуль
Предприниматель и руководитель магазина "Цветы для вас" Павел Пикуль рассказал о том, как можно "автоматизировать" бизнес по продаже цветов
"Часто задают вопрос: почему вы не расширяетесь? Мы считаем: лучше следить за одним магазином и делать качественный товар, чем клонироваться и терять в качестве", – рассказал Павел Пикуль.
Директор магазина "Цветы для вас" Павел Пикуль – о том, зачем линейному юристу цветочный бизнес и как на протяжении 23 лет поддерживать аутентичность и "свежесть" бренда.
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