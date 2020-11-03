Как в Алтайском крае выживает туристическая сфера во время пандемии

Елена Красулина

Туристический бизнес – та сфера, которая сильнее всего пострадала от пандемии коронавируса. Границы были закрыты, внутренние перелеты тоже резко сократились. В этом выпуске своим опытом ведения бизнеса в непростых условиях поделилась Елена Красулина, директором турагентства "Пятница", вице-президентом Алтайской региональной ассоциации туризма "Арат".

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь https://www.alt.kp.ru/daily/business-v-litsah/.

#малыйбизнесвлицах

мойбизнес22.рф