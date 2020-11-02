Почему в Барнаул едут биатлонисты со всей страны

Эстафета Поколений. Фото предоставлено Андреем Угаровым

В Барнауле в сентябре 2020 г, в девятый раз прошел летний чемпионат России по биатлону среди ветеранов. На турнир приехали более 65 участников из 17 городов и 13 регионов России. Также, этой осенью состоялись уникальные в России, соревнования "Эстафета поколений" посвященные 75 летию Великой Победы. За последние годы Барнаул закрепил статус столицы страны для биатлонистов, завершивших профессиональную карьеру. О том, что заставляет ветеранов со всей страны приезжать в Барнаул, почему необходимо достроить биатлонный комплекс в Белокурихе-2 и когда на турнир приедет знаменитый комментатор Дмитрий Губерниев, рассказал руководитель Барнаульской федерации биатлона Андрей Угаров.

– Вам повезло, вы провели чемпионат между первой и второй волной, когда ещё не запрещали массовые соревнования. Как удалось провести чемпионат России и "Эстафету поколений"?

– Ещё в конце февраля – начале марта мы успели провести Кубок России по биатлону, где наша алтайская команда заняла первое место в эстафетной гонке в составе Сергея Локтева, Ивана Лыжина, Сергея Рыбина, Владимира Толмачева. Потом была вынужденная пауза, но мы смогли провести летний чемпионат России. На летнем чемпионате России впервые мы провели такой вид программы, как командная гонка, где сборная Алтайского края заняла первое место. Также мы смогли провести чемпионат края, на который приехали представители Томска, Иркутска, Новосибирска, Красноярского края. Когда были ограничения, тренировки на свежем воздухе не запрещались, поэтому это время мы тоже использовали для подготовки к соревнованиям.

Нам повезло, потому что у нас руководитель, председатель «Союза ветеранов биатлона Алтая» – Сергей Александрович Локтев. Его роль в развитии Алтайского ветеранского биатлона, ключевая. В своё время он помог и поддержал, чтобы наше движение ветеранов биатлона, набрало нужные обороты. По его инициативе состоялся летний чемпионат России в 2012 году. Он лидер ветеранского биатлона не только Алтайского края, но и Сибири. У ветеранов биатлона возраст от 35 тел и старше, верхней границы нет, кто-то старше Сергея Александровича, кто-то годится в сыновья, но, не смотря на разницу в возрасте, он открыт для всех.

Сергей Локтев, передача эстафеты. Фото предоставлено Андреем Угаровым

В организации и проведении соревнований, нам оказывают поддержку и правительство Алтайского края и Министерство спорта, выражаем благодарность замгубернатора Губину Денису Станиславовичу и министру Спорта Перфильеву Алексею Анатольевичу за помощь и поддержку в проведении данных мероприятий.

– Вопрос не только в организации турнира, но и в том, что приехали все, не побоялись и из других регионов страны. Сложно было уговаривать, или они легко согласились?

– Впервые мы провели летний чемпионат России в 2012 году, и организация прошла таким образом, что всем участникам понравилось, и эти соревнования стали традиционными. Многие говорят, что к нам на Алтай тянет, у нас какая-то такая особенная атмосфера, именно комфортная и благоприятная: общение, всё по-доброму, по-хорошему, встречаем своих гостей, как родственников, поэтому к нам едут независимо от финансовых затрат. Видно, что многие искренне рады друг друга видеть. У ветеранов очень дружественные отношения. В этом году у нас были представители от Казани до Дальнего Востока. Представляете, какая большая территория России была охвачена. Но на первом месте спортивная составляющая.

- А в 2012 году почему решили организовать этот турнир?

- Впервые соревнования среди ветеранов в Алтайском крае, прошли в 1980 году. По факту, уже 40 лет мы развиваем ветеранское движение. В то время мы проводили "Открытый чемпионат Алтайского края памяти Мастера спорта СССР Юрия Ивановича Галкина". Когда поняли, что география участников растет, и число регионов увеличивается, Сергей Александрович предложил организовать и провести чемпионат России по биатлону среди ветеранов. Согласовали предложение с Союзом биатлонистов России. Нам ответили, что про Алтайский край уже знают и доверили проведение первого чемпионата России. Вот так все и началось.

– Это был первый летний чемпионат?

– Самый первый.

– А зимний? Кто-то до вас проводил его?

– Зимний чемпионат России среди ветеранов мы в первый раз провели в 2013 году, первыми в России.

– То есть вы первые предложили и начали проводить?

– Да. Алтайский край, в возрастной категории "Мастерс" (так называемые ветераны) является лидером в России по развитию ветеранского движения. Мы собираем больше всех участников, проводим большое количество соревнований. После нас, начали проводить соревнования в Ульяновске, Новосибирске, Екатеринбурге, Рязани, но лидером является Алтайский край.

– Как так получилось? Мы, вроде, не самый передовой в плане биатлона регион страны, мы не поставляем Олимпийских чемпионов мира каждый год.

– Олимпийских чемпионов мы поставляем. Совсем недавно Олег Домичек стал первым чемпионом юношеских олимпийских игр. Это событие. Олег стал первым представителем России, который победил на Всемирных юношеских олимпийских игр. Домичек Олег из Бийска. Его тренер - Иван Кульгуськин. На Алтае богатая история биатлона и много подающих надежды молодых талантливых биатлонистов.

– Как Союз биатлонистов России относится к соревнованиям? Есть ли какая-то поддержка с их стороны?

– Во времена, когда Михаил Прохоров был президентом СБР, поддержка была. Хороший наградной материал выделяли для награждения спортсменов. Я думаю Союзу биатлонистов России, тоже интересно развитие ветеранского движения, потому что без прошлого нет будущего. Без ветеранов нельзя полноценно развивать биатлон. Молодые спортсмены должны брать пример. Должны быть люди, за которыми они пойдут, на кого можно смотреть. Поэтому ветеранское движение набирает обороты.

– Несколько лет назад на турнир приезжал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Это стало грандиозным событием для Алтайского края. В дальнейшем планируете приглашать в прошлом топовых спортсменов?

– Приезд А.И. Тихонова был большим событием для Алтайского края. В настоящее время, Александр Иванович Тихонов проживает в Белоруссии. На сегодняшний день в России звезды биатлона прошлых лет мало уделяют внимания детскому биатлону. Только Анна Богалий. Она единственная из олимпийских чемпионов, кто уделяет очень большое внимание детскому биатлону. Анна проводит каждый год по 4 этапа «Кубка А. Богалий» , в каждом из которых , участвует около 600 детей. Каждому участнику она дарит призы. Призы серьезные, вручаются каждому ребенку. Это важно понимать. Больше я не знаю из известных биатлонистов в прошлом, кто бы такое внимание уделял, детскому спорту, то есть массовому спорту, массовому биатлону. Наверное, интересы у людей какие-то другие.

– Чего не хватает, чтобы соревнования среди ветеранов по биатлону стали более массовыми?

– Массовый ветеранский биатлон, как это принято понимать, технически невозможен. Потому что, биатлон – это, прежде всего индивидуальное нарезное огнестрельное оружие. Для того, чтобы его иметь и для того, чтобы проводить полноценные тренировки, то нужны соответствующие разрешения и допуск. Конечно, никогда никто не скажет, что Алтайский биатлон среди ветеранов – это какой-то закрытый клуб. Пожалуйста, к нам приходят люди, которые раньше занимались другими видами спорта. Если у них есть возможность, условия, они приобретают оружие, и вливаются в наши ряды. Может быть и правильно, что не совсем для всех этот спорт, потому что оружие – это большая ответственность. В данный момент развивается ветеранский биатлон в Алтайском крае хорошо. Всех ветеранов это устраивает. Нам помогать особо не надо, как говорится, в свое удовольствие тренируемся. Уделяем внимание детям, развиваемся.

– Знаю, что Алтайские ветераны участвуют в чемпионатах мира. Какие наши успехи?

– Международные соревнования по биатлону среди спортсменов категории "Мастерс", которые проводятся в городе Контиолахти в Финляндии с 1999 г. 2002 года. Представители Алтайского края впервые приняли участие в 2016 году. Это Владимир Толмачев, который один представлял Алтайский край. Он занял 3-е место в спринтерской гонке. Ему в Финляндии дали прозвище "Русская ракета". После этого к Толмачеву присоединился Иван Лыжин. В 2020 году по определенным причинам отменили эти соревнования, а в 2019 году на этих международных соревнованиях Иван Лыжин завоевал 2 золотые медали и 1 серебряную. На данный момент, наша команда готовится к этим соревнованиям. Это Иван Лыжин, Сергей Рыбин и Владимир Толмачев, которые могут претендовать на золотые медали.

– Насколько престижен уровень этих соревнований? Кто с каких стран приезжает?

– Участвует порядка 200 человек, категории идут от 35 лет, с шагом возраста в 5 лет. То есть 30-39 лет, 40-44 лет, и так далее, вплоть до возрастной категории 65 лет и старше. Очень много стран участвует, даже спортсмены из Австралии. Хотя где снег и где Австралия, но тем не менее есть представители. Уровень очень высокий. Много спортсменов в прошлом чемпионов мира и олимпийских игр.

– Как родилась "Эстафета поколений" и насколько это интересно юным спортсменам?

– В 2016 году, в конце летнего сезона, Сергей Александрович Локтев предложил организовать соревнования, посвященные закрытию летнего сезона. Составили сборные команды и получилась комбинированная эстафета, в составы команды вошли самые юные спортсмены, действующие и ветераны. Мы сначала проводили эстафету из трех этапов: первый – самые маленькие, второй – юниоры, третий этап – ветераны. Все получилось и решили проводить ежегодно.

В этом году в «Эстафете поколений» приняло участие 14 команд по 6 человек в составе каждой команды, были представлены все возрастные группы самому юному участнику 9 лет, а самому опытному 73 года, все поколения. Это серьезное мероприятие посвященное Юбилею Победы.

"Эстафета поколений" — хорошая традиция, которую стараются укрепить ветераны биатлона на протяжении нескольких лет. Многие ветераны — известные спортсмены. Дети знают, что эти люди в свое время достигли больших успехов в когда были в юношеском возрасте.

– Есть ли перспективные ребята, которые могут вырасти в суперзвезд в будущем?

– Среди юношей и юниоров достойно выступают Алтайские ребята. Это Даниил Серохвостов, Олег Домичек, Никита Пищев, а также Анастасия Гришина. Давно такого не было, чтобы сразу 4 человека входили в состав команды сборной России, это заслуга их тренеров: Александра Вебера, Ивана Кульгуськина и Руслана Серохвостова.

Алтайский край еще не выдал полностью свой потенциал, именно в поставке спортсменов в сборную России. Когда запустится в работу туркластер "Белокуриха-2", где есть биатлонный комплекс, результаты ощутимо возрастут.

– Насколько биатлон среди детей составляет конкуренцию другим видам спорта?

– Учитывая популярность, биатлон в тройке лидирующих видов спорта. У детей есть большой интерес, недавно проводились краевые соревнования, присутствовали родители воспитанников им интересен этот вид спорта. Кроме того, в начале этого года Сергей Локтев учредил именные стипендии для перспективных спортсменов 14-15-ти летнего возраста. Это тоже является определенным стимулом для того, чтобы занимались биатлоном.

– Сколько в Барнауле спортшкол, развивающий детский биатлон?

Ситуация парадоксальная, но в Барнауле нет спортивных школ по биатлону, по лыжным гонкам. Об этом говорят много и на разных уровнях, что краю и городу нужен этот центр, но пока это только разговоры.

– А где дети занимаются?

- На данный момент единственное место для занятий детей биатлоном, это лыжная база АлтГПУ (педагогический университет).

В 2014 г. при поддержке руководства АлтГПУ Лазаренко И.Р. и директора Института физической культуры и спорта Олега Баянкина, созданы условия для занятий детской группы биатлоном, это был первый набор. Сейчас это направление развивается, наши воспитанники являются студентами тренерского отделения АлтГПУ и в скором времени станут тренерами по биатлону.

Больших успехов достиг юные воспитанники Барнаульской федерации биатлона Павел Волков, София Каврыжникова, Андрей Панкратов, Матвей Волков. В начале этого года, Павел Волков стал чемпионом Сибирского федерального округа, выполнил норматив кандидата в мастера спорта России.

– Что туркластер в "Белокурихе-2" даст в развитии биатлона в крае?

– Во-первых, это будет очень качественная база для подготовки биатлонистов, и наших Алтайских и представителей сборной команды России. Условия, по сути, там уникальные, единственные в России и со временем это будет основная база для подготовки биатлонистов мирового уровня.

– Какие перспективы провести чемпионат России среди ветеранов или даже чемпионат мира в "Белокурихе-2"?

– Когда в Белокурихе-2 будет все готово, то можно думать о дальнейшем, в том числе и о соревнованиях международного уровня , с приглашением топ-звезд мирового уровня из числа ветеранов. Это очень перспективное место, как для действующих спортсменов, также и для ветеранов. Если там когда-то построят ещё и лыжероллерную трассу, то тогда это будет самое востребованное место в мире.

– Это будет также интересно, как "Гонка чемпионов" по гребле, которая прошла в 2019-м году в Барнауле. Дмитрий Губерниев прилетит на Алтай комментировать соревнования ветеранов биатлона?

– Это будет интересно. Я уверен, что он приедет.

– Почему биатлон так интересен?

– Почему любят биатлон? Гонка в биатлоне - это как новый фильм… Никто не знает, чем закончится, так и в биатлоне, интрига сохраняется до самого финиша. Из 100 участников гонки любой может победить. Если ты совершил ошибку в стрельбе, можно отыграть в беге и наоборот. Конечно, это интересно. Из-за этого биатлон любят все.

Федерация биатлона благодарит Вячеслава Кондакова за помощь в подготовке материала.