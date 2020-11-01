Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 2 ноября 2020: ковидный госпиталь в ТЦ

"Посуда Центр" оказался наиболее подходящим зданием для госпиталя Фото: Анна МЕНЬШИКОВА

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 2 ноября 2020 года.

Накануне стало известно, в каком ТЦ Барнаула развернут ковидный госпиталь. Представители региональных минздрава, Роспотребнадзора, проектировщики, строители и пожарные выбрали наиболее подходящий вариант - "Посуда Центр" на проспекте Ленина, 154. Это одноэтажное здание с большой площадью (около 15 тыс. квадратов) и удобными подъездными путями. Там можно разместить от 500 до 600 коек.

Здание принадлежит ООО «Управляющая компания «Союз». Работы начнутся в ближайшее время и будут идти в три смены.

Что касается статистики, то она по-прежнему не утешительна. За сутки зарегистрировано 223 новых случая заболевания, выздоровел 121 пациент, умерло девять человек, от COVID-19 - пятеро.

Всего в крае, по данным оперштаба, на новую инфекцию обследовано 668 057 человек, за сутки – 6193. Общее число заболевших составляет 19 440 человек, в том числе 1 439 детей. А вот среди умерших (а это 790 человек), к счастью, детей нет.

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