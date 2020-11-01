Владелец "Экофермы Поповых" из Белокурихи Виталий Попов

Владелец "Экофермы Поповых" из Белокурихи Виталий Попов рассказал о том, как любовь к себе и честное отношение к делу качественно меняют жизнь людей вокруг

"Изначально мы планировали создать эту ферму для нужд нашей семьи – обеспечить себя натуральными продуктами. Но постепенно к нам стали обращаться люди, которые тоже ценят здоровый образ жизни и здоровое питание", – рассказал Виталий Попов.

В рамках проекта "Мой бизнес" Виталий Попов рассказал, как стать дауншифтером и открыть собственную экоферму. Подробнее – в сюжете телеканала "Толк".

Виталий Попов: как стать дауншифтером и открыть собственную экоферму

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