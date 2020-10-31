Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 1 ноября 2020: лидируем по смертности в Сибири

Уже несколько дней в крае регистрируется рекордное число смертей коронавирусных больных Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край уже на протяжении нескольких дней показывает антирекорд по смертности людей, зараженных коронавирусом.

Так 30 октября по данным оперативного штаба в крае скончались 17 пациентов с положительным результатом на коронавирус, а накануне – 16. Вместе с тем, общее число жертв инфекции в регионе за все время наблюдения таких пациентов уже подходит к восьми сотням. А вот антирекорды последних дней вывели край в лидеры по смертности среди регионов Сибирского федерального округа.

Данные на 31 октября 2020 (фото: yandex.ru/covid19/stat)

Число зараженных в Алтайском крае перешагнуло за отметку в 19 тысяч человек. Ежедневный прирост по-прежнему составляет больше 200 человек. Также отмечается положительная динамика по спискам выздоровевших. Так за последний отчетный период выписку получили еще 275 человек. Таким образом, поправились уже 16 329 пациентов.

Продолжают лечение больше двух тысяч человек с положительным тестом на коронавирус. Из них «тяжелых» - 521, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 151.

- Кроме этого, 2424 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 17 человек находятся там по другим обстоятельствам, 1396 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, - добавляют в оперштабе.

Бессимптомное течение заболевания отмечается больше чем у шести тысяч человек.