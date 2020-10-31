Родился в бронежилете: россияне в сети обсуждают ролик с несокрушимым пешеходом из Бийска

Парень в последний момент успеть отпрыгнуть от дороги

28 октября в городе Бийске Алтайского края произошло жесткое ДТП в результате которого сильно пострадали два автомобиля, но для пешехода, который оказался на месте аварии, этот день можно считать вторым днем рождения.

Перекресток улиц Горно-Алтайской и 8 марта. По одной дороге на приличной скорости едет Toyota Ipsum, наперерез ему куда-то спешит BMW X5. Судя по знакам, последний двигался во второстепенной и должен был пропустить «японца», но почему-то не сделал этого. В результате, аккурат в центре перекрестка автомобили встретились. Удар. Одну машину разворачивает, а вторая врезается в бетонный столб, который с грохотом падает на нее. Спустя несколько секунд из джипа выходит мужчина. На первый взгляд, он как будто даже не пострадал. Позже в краевой Госавтоинспекции подтвердят этот факт и предоставят подробности: за рулем BMW X5 был 62-летний мужчина, его «соперником» стал 63-летний водитель. Он и его 56-летняя пассажирка получили травмы, но госпитализация им не потребовалась.

Если можно так сказать, то участникам аварии повезло – живы и практически здоровы. Однако спустя несколько дней в сети появилось видео с места ДТП и выяснилось, что там мог быть еще один пострадавший – пешеход.

На кадрах видно, как за пару секунд до столкновения к перекрестку подходит парень и не успевает ступить на «зебру». В этот момент и происходит авария. Никому не известно куда могли отлететь автомобили после удара, так что парню повезло дважды – его не задел ни один из них, и даже столб упал в нескольких сантиметрах от него. Так что пешеход точно родился в рубашке. После ДТП он, видимо в шоковом состоянии, просто убежал. Сейчас это видео уже стало вирусным и счастливчика активно обсуждают в сети:

- Сильный ангел хранитель!

- Реакция хорошая. Хорошо, что всё хорошо закончилось.

- Пункт назначения: Бийск)

- С днем рождения!

- Бог бережет

- Родился в бронежилете

- Вот это пацан сейчас быстро в Боженьку поверил то. Сама пересматриваю и удивляюсь. Для какого-то важного дела этот парень видать нужен.

- Надо с ним в казино идти).

- Надеюсь он купил в этот день лотерейный билет.

-Там не рубашка, а целая мантия!