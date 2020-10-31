На Алтае задержали банду, которая нападала на беспомощных пожилых женщин

Двух подозреваемых задержали, ведется розыск из сообщницы Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Полицейские задержали мужчину и двух женщин, которых подозревают в нападении на пожилых женщин. Их жертвами стали жительницы Камня-на-Оби. Одной из потерпевших оказалась 89-летняя ветеран труда и труженица тыла, вторая – 86 летняя пенсионерка.

Как установили правоохранительные органы, злоумышленники, скрывая свои лица под медицинскими масками, пришли к квартире ветерана труда. Как только она открыла дверь – они ворвались в помещение.

- Я открыла ключом дверь и только приоткрыла ее, и они втроем мгновенно навалились на меня, - рассказывает потерпевшая. – Двое сразу побежали в одну комнату, а парень схватил и потащил в другую. Тут он меня ударил и я упала. Я закричала, а он мне говорит: «Не кричи, иначе я сразу тебя убью!».

По словам женщины, она просила не бить ее, но нападавший не реагировал на ее мольбу. Он даже пытался задушить ее веревочкой, на которой висит нательный крест. В итоге у пенсионерки вся спина, шея и лицо в кровоподтеках. О том страшном дне она теперь вспоминает со слезами.

- Я все страшные моменты из жизни вспомнила, как в детстве нами издевались, но те были не свои, а фашисты… И то не так было, - говорит бабушка.

Нападавшие вынуждали ее показать, где хранятся деньги. Но как таковых, ценностей в доме не было. Злоумышленники смогли забрать только три тысячи рублей, медаль «Ветеран труда» и четыре юбилейные медали к годовщинам Победы. После этого злодеи бросились наутек.

- В тот же день произошло второе нападение. Открывшую дверь пенсионерку ударили по голове, после чего она потеряла сознание. Родственники нашли ее только на следующий день. Из квартиры пропали две медали, ювелирное изделие и 700 рублей, - рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейским удалось установить личности злоумышленников. Двое из них – ранее судимые 21-летний мужчина и 28-летняя женщина – задержаны на территории других регионов России. Их сообщницу до сих пор ищут.

- Похищенное золотое украшение полицейские обнаружили в ломбарде. У задержанной женщины также были изъяты медали, принадлежащие одной из пенсионерок, - добавляет Волк.

По факту нападений возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Грабеж». Задержанные заключены под стражу.