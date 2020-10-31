Какой будет погода в начале ноября в Алтайском крае

Какой будет погода в Алтайском крае с 31 октября по 2 ноября. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни погода в Алтайском крае вновь будет переменчивой. То и дело в регионе пройдут дожди и снег. Также возможно усиление ветра. Об этом в разговоре с “Комсомольской Правдой – Барнаул” рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

30 октября погода в регионе была неблагоприятной из-за прохождения теплого фронта северного циклона. На следующий день, в субботу, 31 октября, в ночь по востоку Алтайского края сохранятся небольшие снегопады. Днем из-за влияния антициклона погода успокоится, серьезных осадков не ожидается.

В воскресенье, 1 ноября, влияние антициклона сохранится, ветер будет слабый, дождя и снега не прогнозируют. Днем потеплеет до +10 градусов.

– В начале следующей недели местами пройдут небольшие осадки из-за влияния северного циклона. Днем в понедельник будет тепло, а уже во вторник погода начнет меняться, c прохождением холодного фронта нас опять охватит волна холода. Она будет сопровождаться мокрым снегом, переходящим в снег. Возможно установление временного снежного покрова,с– сказала Людмила Сырых.

Какой будет погода в Алтайском крае

Суббота, 31 октября

Ночью в Алтайском крае прогнозируют 0...-5 градусов. Небольшие, местами по востоку умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Утром местами гололедные явления, метели. Ветер западный, 4-9 м/с,местами порывы до 14 м/с.

Днем в регионе будет +1...+6 градусов. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами гололедные явления, метели. Ветер западный, 4-9 м/с

Ночью в Барнауле столбик термометра покажет 0...-2 градуса. Небольшие осадки в виде мокрого снега, снега. Отложение мокрого снега. Ветер западный, 4-9 м/с.

Днем в краевой столице ожидается +1…+3 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с.

Воскресенье, 1 ноября

Ночью в Алтайском крае прогнозируют -1…-6 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с

Днем в регионе будет +5…+10 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами по северо-западу порывы до 12 м/с.

Ночью в Барнауле столбик термометра покажет -1…-3 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер южный 3-8 м/с.

Днем в краевой столице ожидается +5…+7 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный 3-8 м/с.

Понедельник, 2 ноября

Ночью в Алтайском крае прогнозируют -1…-6 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Днем в регионе будет +1…+6 градусов. Местами по северу небольшие дожди. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ночью в Барнауле столбик термометра покажет -1…-3 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Днем в краевой столице ожидается +2…+4 градуса. В конце дня небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

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