Небольшие пивнушки в многоэтажках Алтайского края могут закрыться в новом году

Жильцы регулярно жалуются на клиентов таких заведений в домах Фото: Олег УКЛАДОВ

С прошлого года в Алтайском крае идет обсуждение запрета пивнушек, которые находят на первых этажах многоквартирных домах. Жильцов беспокоят шум, пьяные драки, а некоторые индивидуумы даже испражняются у подъездов. Мало кому такое понравится…Вчера, 29 октября, краевые депутаты приняли в первом чтении законопроект, который может повлечь закрытие подобных увеселительных заведений. Что он предполагает и кого это коснется?

Народным избранникам на 47-ой сессии представили проект изменений в закон «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края». Инициатором изменений стала Общественная палата региона. Как рассказал зампредседателя Палаты Василий Куц, в этом году Госдума уже рассматривала вопрос об ограничении употребления алкоголя, благодаря чему теперь регионы могут запрещать продажу спиртного в заведениях, расположенных на первых этажах домов и прилегающих территориях.

При этом, регионы сами могут устанавливать минимальную планку для площади баров. Так, Общественная палата Алтайского края предложила, чтобы площадь «пивнушек» в селах была не меньше 20 квадратных метров, а в городах – не менее 30. Причем речь идет именно о заведениях общепита, в которых можно спиртное и купить, и там же выпивать. Ограничение не коснется магазинов, где алкоголь лишь продают.

- В настоящее время в Алтайском крае остро стоит проблема нарушения общественного порядка в кафе, барах и иных заведениях, торгующих алкоголем и спиртосодержащей продукцией, на территориях, прилегающих к многоквартирным домам. Это приводит к нарушению прав граждан на отдых, ухудшает условия их проживания, подвергает опасности жизнь и здоровье, - подчеркнул Василий Куц.

Сейчас в регионе 450 из 1194 организаций, где можно отдохнуть с бокальчиком спиртного, работают именно в многоквартирных домах или в абсолютной близости к ним. И как раз 190 из этих 450 объектов имеют чересчур маленькие залы обслуживания. Именно они оказались под угрозой закрытия.

- Для того, чтобы субъекты малого и среднего предпринимательства имели возможность подготовиться к введению данной нормы, предполагается ее вступление в силу с 1 января 2021 года, - отметили в пресс-службе краевого парламента.

Пока проект принят в первом чтении. Ко второму чтению, которое состоится во время последующих сессий, депутаты должны подготовить свои предложения.

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