Радио "КП - Барнаул"
Фото: Евгения САВИНА
«По-детски о серьезных вопросах». «Комсомолка» запустила проект на радио совместно с энергетиками. Наши дети часто остаются дома одни, а электричество может быть опасным, если не знать о нем главного. Мы задали разные вопросы об электрическом токе и безопасности ребятам разных возрастов:
Что такое электричество? И где оно живет?
Откуда берется молния?
Откуда у электрических скатов ток? Можно ли его электричество использовать дома?
Почему нельзя наступать на оголенный провод на улице?
Какой суперсилой обладает электрик?
Можно ли прятаться в трансформаторной будке?
Почему светится лампочка?
Как добыть ток с помощью апельсинов?
Почему птиц, сидящих на проводах, не бьет ток?
На каких дверях пишут: «Не влезай, убьет»
Что такое заземление?
Почему нельзя сушить волосы феном, купаясь в ванной?
Что будет, если тебя ударит ток?
Также мы попросили ответить на эти вопросы руководителя направления «Алтайэнергосбэта» Дмитрия Фролова.