Радио "КП - Барнаул" Фото: Евгения САВИНА

«По-детски о серьезных вопросах». «Комсомолка» запустила проект на радио совместно с энергетиками. Наши дети часто остаются дома одни, а электричество может быть опасным, если не знать о нем главного. Мы задали разные вопросы об электрическом токе и безопасности ребятам разных возрастов:

Что такое электричество? И где оно живет?

Откуда берется молния?

Откуда у электрических скатов ток? Можно ли его электричество использовать дома?

Почему нельзя наступать на оголенный провод на улице?

Какой суперсилой обладает электрик?

Можно ли прятаться в трансформаторной будке?

Почему светится лампочка?

Как добыть ток с помощью апельсинов?

Почему птиц, сидящих на проводах, не бьет ток?

На каких дверях пишут: «Не влезай, убьет»

Что такое заземление?

Почему нельзя сушить волосы феном, купаясь в ванной?

Что будет, если тебя ударит ток?

Также мы попросили ответить на эти вопросы руководителя направления «Алтайэнергосбэта» Дмитрия Фролова.