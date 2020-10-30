Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 31 октября 2020: более 500 больных в тяжелом состоянии

149 пациентов подключены к искусственной вентиляции легких Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 31 октября 2020: 511 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии, из них 149 подключены к искусственной вентиляции легких. Такие данные приводит краевой оперштаб по противодействию инфекции. Общее число зараженных составило 19 тысяч человек.

Полностью вылечились от коронавируса чуть больше 16 тысяч пациентов. Лечение в ковидных госпиталях продолжают 2177 пациентов с ковидом, 239 – с вирусной пневмонией, похожей на ковид, и 377 там находятся по другим обстоятельствам. Тем временем, на дому лечатся четыре человека с подтвержденным результатом теста на COVID-19, 1416 больных пневмонией и 6366 бессимптомников.

Данные на 30 октября 23:00. Скриншот сайта Яндекс. Коронавирус

Кроме того, регион поставил личный антирекорд по суточной смерти – сразу 17 зараженных ковидом скончались за сутки. Общее число умерших – 765.

Общий коечный фонд в Алтайском крае составляет почти 5,5 тысяч, однако свободными из них остаются лишь 535. В связи с высоким ростом заболеваемости на заседании оперштаба было принято решение развернуть еще 400 мест для лечения больных ковидом в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Также в краевой столице откроется новый ковидный госпиталь. Площадкой станет один из торговых центров города, но какой именно – пока неизвестно.

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