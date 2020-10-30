На Алтае продлили выплаты на первенцев: кто на них может рассчитывать?

Выплата полагается ребенку, пока ему не исполнится три года Фото: Олег УКЛАДОВ

По поручению президента РФ Владимира Путина в России продлили выплаты на первого ребенка до 1 марта 2021 года. Суть в том, что средства продолжат поступать автоматически, подавать заявление повторно родителям не придется. В целом, поддержку в регионе получат 4,7 тысяч семей.

Кому полагается

Как сообщили в пресс-службе Минсоцзащиты Алтайского края, выплата начисляется ежемесячно семьям на следующих условиях:

- ребенок родился или усыновлен не ранее 1 января 2018 года;

- размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Алтайском крае. В нашем регионе это чуть больше 20 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Таким образом, размер пособия на первенца составляет 10203 рубля. Средства направляются из федерального бюджета.

Кому продлят

Выплата полагается ребенку, пока ему не исполнится три года. Но каждый год родителям необходимо оформлять новое заявление: то есть документы подаются отдельно на выплату до года, до двух лет и, наконец, до трех.

Из-за сложной эпидобстановки, на малышей, которым исполнится два или три года с 1 октября 2020 года до 1 марта 2021, выплаты продлят автоматически. Подавать заявление или документы для продления родителям не нужно.

- Вместе с тем отметим, что получатели ежемесячной выплаты несут ответственность за достоверность и своевременность представления сведений о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение осуществления указанной выплаты (например, изменение места жительства), в соответствии с законодательством Российской Федерации, - отметили в Минсоцзащиты.

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