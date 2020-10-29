Стресс и коронавирус увеличивают риск инсульта

За год в Алтайском крае насчитывается около 5 тысяч случаев инсульта. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. О том, какая помощь больному может навредить, от чего зависит уровень восстановления и как короновирус может увеличить риски наступления инсульта, рассказал Александр Тимошников, врач-невролог неврологического отделения острых нарушений мозгового кровообращения алтайской краевой клинической больницы. Прямой эфир прошел в Instagram-аккаунте краевого центра медицинской профилактики.

– Сколько за год жителей Алтайского края сталкивается с инсультом?

– За год в Алтайском крае насчитывается около 5 тысяч случаев инсульта. И из этого количества только очень незначительная часть возвращается к прежнему уровню жизни.

– Какие факторы провоцируют риск возникновения инсульта?

– Инсульт – это синдром. В основе синдрома лежим множество различных заболеваний. Это может быть атеросклеротическое поражение крупных сосудов, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, заболевания сердца, особенно нарушение ритма, заболевания крови. Инсульт провоцирует любое экстремальное воздействие, будь то физическая или психоэмоциональная перегрузка, избыточный прием алкоголя, длительная бессонница, инфекция. Это так называемые провоцирующие факторы. При подобных воздействиях организм переводится на режим аварийного функционирования. Аварийные системы выбрасывают огромное количество гормонов стресса в кровь, а гормоны стресса усиливают тромбообразование.

– Как распознать инсульт у себя и у другого человека?

– Одни из самых частых симптомов – это асимметрия лица, нарушение речи и слабость в руке. Наличие хотя бы одного симптома уже может указывать на инсульт. Но есть одна особенность. У части пациентов были вышеназванные симптомы, но в течение нескольких минут прошли. Человек думает – ну, и, слава богу, что прошли, и не обращается никуда, а это была транзиторная ишемическая атака. Если своевременно не назначить профилактическое лечение, то риск развития настоящего тяжелого инсульта многократно возрастает.

– Как правильно оказать помощь больному до приезда скорой помощи, чтобы не навредить?

– Мы должны понимать, что кардинально помочь человеку с инсультом мы не можем. Самое главное как можно быстрее вызвать скорую помощь. Мы можем расстегнуть больному воротник, поднять головной конец вверх, успокоить человека. Если у пациента возникает рвота либо судороги, то надо повернуть его набок лицом вниз. Можем измерить ему артериальное давление, но ни в коем случае не добивайтесь цифр нормального давления. При инсульте формируется так называемое реактивное повышение артериального давления, обусловленное закупоркой сосуда. Если мы снизим давление, то можем сделать хуже. Только если у пациента выше АД выше 200, мы очень осторожно можем дать какой-то препарат.

– Растет ли число инсультов на фоне распространения коронавируса?

– Достоверных фактов пока нет, но я однозначно могу сказать, что при коронавирусе усиливается вероятность развития тромбозов. Те факторы риска, которые были у человека до этого, становятся более значимы, и потому так важна своевременная профилактика.

– Как профилактировать риск повторного инсульта?

– Сам по себе инсульт является фактором возникновения повторного инсульта. Чтобы избежать этого, нужно соблюдать определенные меры. Активная жизненная позиция людей в плане как медикаментозных, так и не медикаментозных методов играет решающую роль в увеличении продолжительности жизни после первого инсульта и в улучшении качества этой жизни. Особенно в мерах профилактики мне бы хотелось коснуться немедикаментозных методов: это нормализация веса, контроль питанием, полный отказ от курения, отказ от приема алкоголя.

– Какие общие рекомендации вы можете дать пациентам?

– Прежде всего, надо заботиться о себе. Интересоваться сутью заболевания, его причинами и тем, какие оно может вызвать осложнения. Часть мужчин, когда спрашиваешь, что они принимают, говорят, что не знают – им жена все дает. Это очень безответственная позиция. Если с этим пациентом что-то случается на улице , то мы очень долго не можем выяснить, что принимал данный пациент и от чего. Пожалуйста, думайте о себе. Контролируйте сахар, контролируйте холестерин, соблюдайте двигательную активность, не курите и постарайтесь ограничить воздействие стрессов на себя.

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