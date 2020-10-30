Барнаул и Иркутск соединят прямым авиарейсом

Билеты уже поступили в продажу Фото: предоставлено пресс-службой

Авиакомпания «ИрАэро» через полторы недели, 8 ноября, откроет прямое авиасообщение между Барнаулом и Иркутском.

Авиакомпания планирует выполнять рейсы один раз в неделю – по воскресеньям. Вылет из столицы Иркутской области в 20.30 время в пути составит всего один час 40 минут. Таким образом, самолет прибудет в Барнаул в 21.40. Отправление из столицы Алтайского края в 22.40. В этом случае прибытие будет уже в 1.50 ночи следующих суток.

Как сообщают в пресс-службе авиакомпании, обслуживать направление будут самолеты Bombardier CRJ-200 ER. Одновременно подняться на борт могут до 50 пассажиров.

Стоимость билета в одну сторону составляет от 5515 рублей. В минимальный пакет входит ручная кладь до пяти килограммов, а также бесплатно можно провести багаж в 15 кг. Дети до двух лет могут путешествовать бесплатно. Если ребенку требуется отдельное место, то скидка составит 20%. Дети от 2 до 12 лет также могут пользоваться скидкой в 20%.

Билеты на рейсы уже поступили в продажу. Дополнительные справки можно получить по бесплатному номеру в России 8(800) 707-49-96.

Изменение в расписании

А в это время в Алтайском крае в праздничный день 4 ноября и следующий – 5 ноября, изменится расписание движения некоторых пригородных поездов, ведущих в Барнаул и из него.

Так 4 ноября будет пущен поезд №6227 сообщением Заринская – Барнаул. Его отправление в 14.40. Прибытие в конечный пункт – в 16:47.

Уберут из расписания следующие электрички:

№6021 сообщением Озерки – Барнаул: отправление в 4.34,

№6101 сообщением Депо – Барнаул: отправление в 7.04,

№6020 сообщением Барнаул – Красный Боец: отправление в 18.36,

№7105 сообщением Заринская – Барнаул: отправление в 6.50.

5 ноября добавляется поезд №6775 сообщением Сузун – Барнаул (отправление в 4.01, прибытие в 6.55).

Не состоится рейс №6006 сообщением Озерки – Барнаул с отправлением в столицу региона в 5.35.

Все остальное расписание останется на эта дни без изменений. Дополнительные справки можно получить на сайте «Алтай-пригород», в кассах или по телефону в Барнауле: 8 (3852) 29-21-68.