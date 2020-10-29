Бывших заводчан не бывает. Совет ветеранов «Алтай-Кокса» отмечает двадцатипятилетие

Новогодний праздничный концерт для ветеранов, ДК «Строитель», 2019 год. Фото: Из архива предприятия

Одно из крупнейших коксохимических предприятий России - Алтай-Кокс - построили почти 40 лет назад. Завод и город Заринск поднимала молодежь со всей страны: это была стройка всесоюзного масштаба.

Заводчане восьмидесятых стали почетными ветеранами предприятия. Среди них - ветераны труда, участники ВОВ, труженики тыла и дети войны. Большую часть своей трудовой жизни они посвятили заводу - сначала строили и наращивали производственные мощности, а после - передавали опыт следующим поколениям.

Активные и инициативные

Совет ветеранов «Алтай-Кокса» - одно из самых крупных ветеранских объединений города. Его создали в 1995 году, чтобы поддерживать работников, вышедших на пенсию. Сейчас в организации почти 2400 человек. Они тесно общаются, поддерживают друг друга и с радостью участвуют в заводских встречах и праздниках.

Активисты Совета ветеранов Фото: Из архива предприятия

До 2003 года совет возглавлял Николай Степанович Прусаков. Он работал в отделе кадров. С 2003 по 2013 годы председателем была Валентина Гавриловна Лунина, которая трудилась нормировщиком также в кадровой службе. Последние семь лет Совет ветеранов возглавляет Мария Афанасьевна Федорова. До выхода на заслуженный отдых она работала заведующей детскими садами, ранее принадлежащими заводу.

Дадут фору молодым!

Став председателем Совета ветеранов, Мария Федоровна с головой окунулась в работу. Ее поддерживает сплоченный коллектив единомышленников - ветеранский актив. Вместе они помогают ветеранам решить возникшие трудности и проблемы, ведут активную патриотическую работу с молодежью города.

- Я очень люблю свою работу - придумывать, планировать, сочинять, готовить поздравления, организовывать праздники для ветеранов, - признается Мария Афанасьевна. - Казалось бы, пенсия - время заслуженного отдыха и покоя. Но это точно не про нас! Наш совет может дать фору многим молодежным организациям!

Совет постоянно организует конкурсы, выставки поделок пенсионеров, спортивные соревнования, концерты. Ветераны даже создали собственную вокальную группу, которую назвали «Заводчанка». Здесь постоянно звучат лучшие голоса предприятия: Валентины Тюжиной, Марии Росликовой, Надежды Козловой, Надежды Назаровой, Людмилы Ромашевой, Павла Малаш и Владимира Виноградова.

Коллектив «Заводчанка», концерт в честь 9 Мая, 2019 год. Фото: Из архива предприятия

Помимо вокальной группы, ветераны обучаются компьютерной грамотности. Также в помещении Совета они обустроили комнаты русского быта, зоны боевой, трудовой и спортивной славы, стенд о первых руководителях предприятия. К юбилею завода ветераны оформили летопись завода, в которой отражена история каждого цеха - собрали фото и информацию по каждому структурному подразделению и оформили в виде альбома. Все это доступно горожанам - Совет проводит экскурсии как для детей, так и для пенсионеров. Гости отмечают, что в помещении Совета ветеранов очень уютная и душевная атмосфера, которой часто не хватает современным людям. Сейчас, конечно, пандемия внесла коррективы - контакты и мероприятия ограничены или отложены.

- Мы хотим, чтобы в наших мероприятиях участвовало больше пенсионеров. Стараемся поддерживать в наших ветеранах активную жизненную позицию, привлекаем к здоровому образу жизни - принимаем участие в различных городских соревнованиях, туристических слетах, турнирах по шахматам, плаванью и лыжам среди ветеранских команд, - говорит Мария Афанасьевна. - Команды совета нередко занимают первые места. Спортсмены-ветераны - это наша гордость: Владимир Шабалин, Галина Быкова, Виктор Гейст, Сергей Смуткин, Галина Другакова, Мария Михлик, Геннадий Киселев, Геннадий Подымахин, Вера Оплеухина.

В последние годы пенсионеры с большим удовольствием участвуют в таких семейных конкурсах, как «Ветеранское подворье», «Цветущий подоконник», «Я - дачник», «Моя родословная», «Трудовые династии». А специально для мужчин Совет планирует провести в следующем году конкурс «Мой любимый гараж». Большой интерес у ветеранов к тематическим мероприятиям - «Стройка века», «По волнам нашей памяти», «Ровесникам завода посвящается», «Эхо поколений» и другие. И конечно, здесь никогда не обходят стороной привычные и любимые всеми праздники - Международный женский день, День защитника Отечества, празднование Нового года.

Предприятие поздравляет своих ветеранов с золотой и изумрудной свадьбой в День пожилого человека, ДК «Строитель», 2019 год. Фото: Из архива предприятия

В юбилейный год Победы

- Мы гордимся поколением героев и победителей, тружеников тыла, детей войны, которые с честью прошли тяжелые испытания войной и внесли бесценный вклад в общую победу! К 75-летию Победы Советом при поддержке Алтай-Кокса были выпущены памятные буклеты, которые вручили ветеранам. В буклете «Мы - дети войны» собрали воспоминания 26 ветеранов предприятия, которые пережили сороковые годы детьми, - отмечает Мария Афанасьевна Федорова.

Ко Дню Великой Победы завод традиционно проводит мероприятия, патриотические акции, поздравляет ветеранов.

День Победы - особый праздник для ветеранов и тружеников тыла. Фото: Из архива предприятия

Своих не бросаем!

Держит крепкую связь Совет и с заводской молодежью, и с женсоветом. В период сложной эпидемиологической обстановки волонтеры предприятия доставили ветеранам 100 продуктовых наборов. Завод постоянно заботится о старшем поколении. Так, например, ежегодно предприятие выделяет восемьдесят бесплатных путевок в профилакторий «Бодрость», где пенсионеры могут отдохнуть и поправить здоровье.

Также на «Алтай-Коксе» разработан целый перечень видов материальной помощи ветеранам: ежемесячные доплаты от завода к основной пенсии в зависимости от стажа; один раз в год компенсация за коммунальные услуги; выплаты в честь месячника пожилого человека. На золотую или изумрудную свадьбу, в случае если оба супруга работали на заводе, семья получает ценный подарок. А в случае тяжелой болезни оказывается помощь по оплате дорогостоящего лечения. Существует и поддержка близким родственникам в случае смерти ветерана.

У Совета множество планов на будущее. Ветераны готовятся отпраздновать в следующем году 40-летие родного завода.

Важно!

«Мы хотим, чтобы в наших мероприятиях участвовало больше пенсионеров. Мы стараемся поддерживать в наших ветеранах активную жизненную позицию».

Татьяна Качура.