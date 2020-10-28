Наталья и Владимир Гордейчики: «Важно выходить из зоны комфорта»

Наталья и Владимир Гордейчики посередине Фото: из личного архива

Владимир Гордейчик - генеральный директор сети фитнес клубов «Магис спорт» и его жена Наталья, руководитель направления «Магис-Бизнес» рассказали о том, что важно для успеха и почему нужно выходить из зоны комфорта.

Расчет до точки безубыточности

Генеральный директор «Магис спорта» Владимир Гордейчик считает, что для успеха в бизнесе важна дисциплина, план и трезвый, очень осторожный расчет.

- Причем, не оптимистичный, а пессимистичный, - подчеркнул Владимир. – Оптимистичность - хорошая черта русского человека, но чтобы вы не свалились с высокой эмоциональной точки в разочарование, лучше просчитать нижние границы, в которых вы будете четко понимать - ниже я уже заниматься этим не буду. Так называемая некая точка безубыточности. Ну, к примеру, у вас есть любимая работа, но если вас заставят работать больше, а платить будут в три раза меньше, заставят мыть пол… Ну вот это, скажете вы, уже ниже моего достоинства, я этим заниматься не буду.

Владимир Гордейчик: для успеха в бизнесе важна дисциплина, план и трезвый, очень осторожный расчет Фото: из личного архива

Владимир и Наталья Гордейчики уверены, что для развития в бизнесе важно учиться. Вот уже пять лет Наталья ведет интересный и социально-важный проект «Магис -бизнес», организуя деловые мероприятия для предпринимателей города.

«Уникальные бизнес-тренеры - от сохи»

До этого экс-директор по продажам сети клубов «Магис-спорт» вместе с мужем часто бывали на международных конгрессах, посвященных развитию фитнеса.

- Перед нами выступали лидеры не только из этой области, - вспоминает Наталья. - К примеру, делились интересным опытом директор по маркетингу компании «Лего», первые лица авиационных компаний и т.д. Это были люди, которые сделали успешный бизнес и были готовы поделиться своим управленческим опытом. А потом, когда у нас был запрос найти эффективных бизнес-тренеров, чтобы обучить команду, мы, не найдя их в городе, решили сами привозить экспертов, которые могут дать нужную, инновационную информацию. Причем, я искала «практиков от сохи», которые могут дать инструменты. Среди специалистов, которые приезжали сюда Петр Щедровицкий, Глеб Архангельский, Влад Акишев, Роман Тарасенко, Илья Балахнин.

Уже пять лет Наталья ведет интересный и социально-важный проект «Магис -бизнес» Фото: из личного архива

Лекции и тренинги от « Магис- бизнеса» сегодня становятся все более востребованными. Были моменты, когда уже во время занятий участникам удавалось решить задачу, с которой раньше не могли справиться.

- Так, у нас на тренинге по переговорам, была команда из 14 человек, до этого они вели затяжные переговоры с одним холдингом, два года не могли сдвинуться с мертвой точки, - вспоминает Наталья. – А на занятиях написали четкий алгоритм и на второй день на кофе-брейке они вместо обеда сели и провели переговоры с представителями той компании. А к концу рабочего дня уже заключили соглашение о договоренности.

- Я считаю, это огромное достижение, когда мы можем приносить пользу людям, - подчеркнула организатор уникальных тренингов. - И я, и Владимир отталкиваемся от позиции: есть ли здесь польза для общества, для нашего города.

Еще одна креативная идея Натальи Гордейчик – кейс-клуб, в который входит 50 директоров. Внутри этого сообщества участники обмениваются опытом, делятся советами.

Важным этапом Наталья считает социальное партнерство с Фондом «Мой бизнес».

- С руководителем Антоном Слободчиковым мы ведем рубрику, в которой рассказываем про наших предпринимателей, - говорит Наталья. - Также у Фонда есть полезная программа «Фабрика бизнес - идей», которую мы активно поддерживаем в виде менторства.

«Подумать об кого-то»

Самый важный критик и мотиватор для Натальи - любимый муж.

- Он без обиняков скажет, мероприятие успешно или неуспешно, над чем стоит поработать, - говорит руководитель направления «Магис бизнес». - Когда я выбираю экспертов, я тоже всегда с ним советуюсь, потому что управленческий опыт у Владимира очень сильный. Он своей харизмой может поднять команду в 350 человек и сделать невероятные вещи.

- Есть такое понятие в коучинге – «подумать об кого-то», - добавил сам Владимир. - Причем важно скептическое мнение, чтобы тебя вывели из точки комфорта. Для меня это тоже важно - «подумать об кого-то», увидеть другую точку зрения.

Точка комфорта, по словам Владимира Гордейчика, это всегда точка стагнации и даже деградации.

- Это точка, когда, во-первых, вы зафиксировались. Следующий шаг - когда вы начинаете падать в эффективности, в производительности. Другого варианта не будет, - объяснил бизнесмен. - Вам комфортно и ваш организм постепенно начинает оптимизировать ситуацию. Наш мозг - достаточно энергозатратная мышца и он все время прикладывает физиологические способности, чтобы экономить энергию нашу. Для этого есть физиологические объяснения. Если вы выходите из зоны комфорта, нужно тратить больше энергии, времени, сил. И ваш организм останавливает это - зачем это надо, все же хорошо… Ну а в это время ситуация меняется, вас обгоняют.

Думать на бегу

Занятия спортом дают возможность подумать Фото: из личного архива

- Неужели вы всегда сильны, бодры и не бывает минут слабости? - спросила эту энергичную пару.

- Нет, так не бывает, - усмехнулся Владимир Гордейчик. - Если человек постоянно находится в состоянии высокого эмоционального фона, он либо что-то курит, либо это клиника. Мы все цикличны. Но я научился быстро включаться. Если возникает состояние депрессии, стагнации, первое – нужно поспать, второе - надо жить и спать по солнцу: рано ложиться и рано вставать. И в третьих, вы должны понимать, в чем проблема в вашем случае, подумать, как решить, проанализировать, какие есть точки роста, что сделал неправильно. Я активно занимаюсь спортом, который дает мне возможность подумать. Можно думать на бегу, на велосипеде, на лыжах.

- Если человек вдруг растерялся, надо с холодной головой подумать, - добавила Наталья. - Посмотреть на наихудший вариант развития событий и на свои ресурсы. Где человек силен, а где ему нужно поменяться, от чего лишнего можно избавиться, это как сухие ветви остричь, чтобы дать рост цветку. Избавиться от шелухи, которая обычно тянет вниз… Понятно, что нужно хороший анализ сделать. Посмотреть на свои компетенции, где ты силен и сделать шаг вперед.

Без паники

И Владимир и Наталья Гордейчики к COVIDу стараются относиться без паники.

- Мы все смертны, если так получилось, значит так получилось, - философски говорит Владимир. - Я верю в то, что будет найдено разумное решение, когда ресурсы страны и каждого человека соберутся в этом направлении и поборют новый вирус. Мы выиграли вторую мировую войну, победили заболевания, которые сто лет назад уносили миллионы людей. В этом мире все циклично, значит, и это пройдет. Ну а пока, нам нужно научиться с этим жить без эмоциональной истерии... Надеюсь, все сейчас остро поняли, что личное ваше здоровье - это лично ваша ответственность и здоровье, это каждодневный труд, каждый день мы должны правильно эксплуатировать свой организм.

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