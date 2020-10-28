Главврач барнаульской больницы прокомментировал сообщения о лежавшем несколько дней в коридоре трупе

В ковидном госпитале горбольницы №3 “происходит некоторая задержка при вывозе умерших пациентов” Фото: Олег УКЛАДОВ

Александр Шпиготский, главный врач барнаульской больницы № 3, прокомментировал информацию о том, что в коридоре медучреждения якобы несколько дней лежало тело умершей женщины. Ранее в соцсетях об этом сообщила жительница Барнаула.

Главврач сказал, что, действительно, в ковидном госпитале горбольницы №3 “происходит некоторая задержка при вывозе умерших пациентов”. Однако, по его словам, она не превышает 10-15 часов.

Причина в том, что для транспортировки трупов должны использовать только специализированный транспорт. Эти услуги оказывают сторонние компании, которые не справляются с объемом работы.

– Информация значительно искажена. Умерший был упакован в спецмешок и находился на каталке в изолированном от пациентов помещении. Мы бы сами хотели, чтобы этот процесс был значительно ускорен, но, к сожалению, это зависит не от нас, – сказал главврач

В минздраве Алтайского края добавили, что взяли на дополнительный контроль работу медорганизации МУП «Специализированная похоронная служба» Барнаула.

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Отметим, что по данным на утро 28 октября, с начала пандемии в Алтайском крае скончались 726 человек с коронавирусом.

Что утверждали очевидцы

Ранее в группе “Инцидент Барнаул” жительница краевой столицы сообщила о том, что в городской больнице №3 на первом этаже в коридоре два дня пролежал труп. По словам горожанки, там стоял невыносимый запах, было трудно дышать.

– Страшно ходить извините даже в туалет, когда знаешь что в коридоре лежит труп, – утверждала женщина.

Жительница Барнаула обратилась в МЧС и полицию. По ее словам, проблему решили утром 27 октября – приехала полиция со спецмедперевозкой, труп забрали.

Напомним, ранее мы сообщали о другой громкой истории – в соцсетях и по мессенджерам жителей Алтайского края распространяли видео из подвального помещения больницы, где на каталках и на полу лежат черные мешки с трупами. Люди были в шоке от увиденного.

История получила большой общественный резонанс, в минздраве края подтвердили подлинность видео. Также представители ведомства направили в правительство Алтайского письмо, в котором объяснили причину случившегося и рассказали, как будут решать проблему. В частности, рассматривают возможность привлечения дополнительных патологоанатомов из числа сотрудников профильной кафедры АГМУ. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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